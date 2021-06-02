ПМЭФ покажет, войдет ли Приморье в ТОП-30 Нацрейтинга состояния инвестклимата

Пока Приморский край занимает 34 позицию в рейтинге, но уже сейчас у региона есть все шансы укрепить свои позиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно итоги Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России огласят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 2 по 5 июня. Напомним, что Президент России Владимир Путин поставил задачу перед субъектами Дальнего Востока в 2020 году войти в ТОП-30 этого рейтинга. Приморский край два года подряд поднимался на 21 строчку и сейчас занимает 34 позицию.

Новый рекорд

Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил в Приморье 184,7 миллиарда рублей, что на 2,7 миллиона рублей превосходит результаты 2019 года. Главным драйвером привлечения инвестиций, в том числе, иностранных, остаются особые экономические зоны – территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). На апрель 2021 года в ТОРы вложено 198,5 миллиарда рублей, а воплощение всех имеющихся на сегодня проектов обеспечит создание около 32,6 тысяч новых рабочих мест, на данный момент их создано около 12 тысяч. Статус резидента ТОР получили 115 компаний края.

Иностранные инвесторы снова в деле

Крупные российские, китайские и корейские компании с инвестиционным портфелем на сумму более 120 миллиардов рублей намерены реализовать в Приморье новые проекты в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, современной медицины. Компания Lotte International планирует построить в Хорольском округе элеваторный комплекс мощностью 42 тысячи тонн. Ввести в эксплуатацию первый этап этого проекта (32 тысячи тонн) планируется в августе 2022 года. Компания «Морской порт Коулстар» намеревается создать современный высокотехнологичный морской терминал для перевалки нефтепродуктов и угля в рамках реализации стратегии развития портовых перегрузочных мощностей. По планам создателей, мощность терминала составит 35 миллионов тонн в год. ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» построит в Уссурийске малотоннажный СПГ-завод. Изыскательские и проектно-сметные работы завершены, заказано и изготавливается оборудование. Компания KT Corporation планирует реализовать в Приморском крае четыре проекта: современный медицинский центр, гостиницу, гольф-поле в игорной зоне и создать дата-центр совместно с российским партнером. Корпорация «Технониколь» планирует построить в регионе завод по производству битумных материалов и мастики, завод по вторичной переработке полимеров и производству панелей XPS, а также логистический распределительный центр.

Активное развитие ГЧП

На том или ином этапе реализации в Приморье находится несколько проектов государственно-частного партнерства. Один из них – строительство детского сада на 240 мест и школы на 450 мест в коттеджном поселке Зима-Южная в Надеждинском районе Приморья. В Находке в формате ГЧП строится крытый каток, на территории которого будет действовать также тренажерный зал и зрительская трибуна. Также, к проектам ГЧП относится информационная система «Цифровое Приморье», включающая, в том числе сайт «Единый портал «Цифрового Приморья», мобильные приложения, и технологически связанное с ней имущество.

«Для нас важно, чтобы наш Дальний Восток динамично развивался. А это можно сделать только с запуском новых предприятий, строительством новых заводов. Мы открыты для взаимодействия с инвесторами и готовы оказывать им содействие в реализации их проектов», – сказал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев