«Сбил медведя и отрезал ему палец на память». На трассе Владивосток-Хабаровск произошла авария с животным

От полученных травм животное скончалось. Фото: dpscontrol_125rus

На трассе Владивосток-Хабаровск неизвестный водитель насмерть сбил медведя. Видео появилось в социальных сетях, сообщает «КП – Владивосток».

Мертвого медведя на обочине обнаружили водители, которые ехали по объездной трассе Владивосток-Хабаровск. Очевидцы засняли несчастное животное на видео.

Мужчины предположили, что инцидент устроил водитель легкого автомобиля, так как внешне травмы не объемные. Однако этого хватило, чтобы медведь погиб.

Кроме того, подчеркнули очевидцы, у животного отсутствует кусок лапы.

– Кто-то сбил медведя и отрезал ему палец на память, – сказал автор видео. – Мишка здоровый, нереально здоровый.

Что произошло и в каком состоянии автомобиль и водителя, попавшего в аварии, неизвестно.

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