«Сбил медведя и отрезал ему палец на память». На трассе Владивосток-Хабаровск произошла авария с животным

От полученных травм животное скончалось.
Фото: dpscontrol_125rus
На трассе Владивосток-Хабаровск неизвестный водитель насмерть сбил медведя. Видео появилось в социальных сетях, сообщает «КП – Владивосток».
Мертвого медведя на обочине обнаружили водители, которые ехали по объездной трассе Владивосток-Хабаровск. Очевидцы засняли несчастное животное на видео.
Мужчины предположили, что инцидент устроил водитель легкого автомобиля, так как внешне травмы не объемные. Однако этого хватило, чтобы медведь погиб.
Кроме того, подчеркнули очевидцы, у животного отсутствует кусок лапы.
– Кто-то сбил медведя и отрезал ему палец на память, – сказал автор видео. – Мишка здоровый, нереально здоровый.
Что произошло и в каком состоянии автомобиль и водителя, попавшего в аварии, неизвестно.
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