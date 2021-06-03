Проголосовали за важное

Отчет губернатора - это форма взаимодействия, предусмотренная Уставом Приморского края. Фото: zspk.gov.ru.

Итоги работы правительства Приморья за 2020 год краевым законодателям представил Олег Кожемяко. Руководитель региона также рассказал об основных мерах по оздоровлению экономики региона и подчеркнул, что благодаря вовремя принятым решениям удалось сохранить положительную динамику в сфере транспортных услуг, водоснабжения, телекоммуникаций и сельского хозяйства и по ряду других направлений.

Как отметил перед началом заседания спикер краевого парламента Александр Ролик, отчет губернатора - это форма взаимодействия, предусмотренная Уставом Приморского края.

«Такой отчет мы заслушиваем ежегодно. C одной стороны, - это форма контроля законодательного органа за работой органов исполнительной власти, с другой - это хорошая форма взаимодействия. На заседании любой депутат может задать главе края вопросы и получить ответ. А потом выступить с оценкой отчета», - подчеркнул Александр Ролик.

Впрочем, отчет губернатора - далеко не единственный вопрос, имеющий принципиальное значение для жителей региона, который рассмотрели в мае депутаты ЗСПК.

Александр Ролик. Фото: zspk.gov.ru.

Поддержка врачей

«Я бы выделил законопроект о дополнительных мерах поддержки для отдельных категорий медицинских работников. Он разработан по поручению главы региона и устанавливает единовременные выплаты для врачей дефицитных специальностей, кто устроился на работу в медицинские организации в северных и отдаленных территориях края», - анонсировал еще перед началом заседания важность этого вопроса Александр Ролик.

Благодаря новому закону приморские медики могут рассчитывать на единовременные выплаты. Правда, речь идет только о тех, кто относится к дефицитным специальностям и трудоустроился в медицинские организации Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Лазовского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского и Пожарского муниципальных районов.

Важное условие: трудовой договор должен заключаться либо бессрочный, либо на срок не менее пяти лет. Если соблюдаются все требования, то новые врачи смогут получить 1,4 млн рублей.

Сейчас в северных районах ощущается нехватка узких специалистов. В частности, нужны 2 онколога, 4 кардиолога, 5 неврологов, 10 анестезиологов-реаниматологов.

Мера поддержки будет действовать до декабря 2024 года. Всего из бюджета края потребуется 29,4 млн. рублей.

«Законопроект также расширяет перечень получателей компенсации расходов за наем жилого помещения. Такое право с 1 января 2021 года предоставлено и младшему медицинскому персоналу в случае, если им предоставлено жилье по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда коммерческого использования», - отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Максимальная сумма возмещения составляет 30 тысяч рублей в месяц для работающих во Владивостоке и 20 тысяч рублей - в других территориях края.

Татьяна Косьяненко. Фото: zspk.gov.ru

О ветхом жилище

В бюджет Приморья внесены очередные изменения, направленные на оперативное решение проблемы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Ускорить процесс стало возможным благодаря пополнению бюджета региона безвозмездными поступлениями и увеличению бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на 2021 год.

Основная часть средств, предусмотренных на эти цели на 2023 год, - 2,697 млрд рублей, переносится на 2021 год - 1,3 млрд рублей и на 2022 год - 1,4 млрд рублей.

Средства пойдут в муниципалитеты региона. Такими субсидиями правительство рассчитывает ускорить реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». То есть, проще говоря, - переселение людей из ветхих домов.

Уточните положение

На майском заседании ЗС ПК в закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае» внесены изменения.

Главная цель корректировок - избежать неоднозначного толкования размеров штрафстоянок.

«Размер специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств установлен статьей 3 краевого закона. По положению, спецстоянки, расположенные в муниципальных и городских округах, должны вмещать не менее 50 транспортных средств категории «В». Если же речь идет о муниципальных районах - не менее 25 транспортных средств категории "В"», - объяснил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.

Теперь минимальная площадь штрафстоянки в городах и населенных пунктах будет составлять 1000 кв. метров, в муниципальных районах - 500 кв. метров.

При подготовке изменений авторы проекта руководствовались существующими нормативами. Кроме того, в обязательном порядке учитывались и технологические проезды между транспортными средствами.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту, изменение критерия определения размера специализированной стоянки позволит размещать задержанные транспортные средства категорий «С» и «D».

Также изменена и формулировка условий и порядка внесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр уполномоченных организаций, предоставляющих на территории муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов услуги по перемещению на спецстоянки и хранению задержанных транспортных средств, а также исключения уполномоченных организаций из такого реестра.

Сергей Ищенко. Фото: zspk.gov.ru.

Подвинься, брат

Майское заседание краевого парламента изменило и правила парковки. Теперь нельзя оставлять машину возле мусорных баков. Причина таких корректировок - обращение Приморского экологического оператора. Водители спецмашин часто сталкивались с тем, что они просто не могут подъехать к мусорным бакам, чтобы выполнить свою работу.

Участие в разработке принял спикер краевого парламента Александр Ролик. Инициатива появления новых штрафных санкций принадлежит Приморскому экологическому оператору, мусоровозы которого регулярно сталкиваются с серьезными проблемами. Теперь те, чья машина мешает вывозу ТБО, должны будут платить штраф. Размер варьируется - если речь идет о физическом лице, то платить придется от одной до трех тысяч рублей. А вот должностным лицам нарушение правил обойдется несколько дороже - от трех до десяти тысяч рублей. Наибольшее наказание понесут юридические лица. Им придется платить от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Исключением будут являться машины экстренных служб при выполнении своих работ.

«Работа органов местного самоуправления и регионального оператора по обращению с ТКО постепенно приобретает системный характер, и порядок в этой сфере наводится. Хотя проблем очень много, и не только с компаниями, которые вывозят мусор, но и с отношением наших граждан к сбросу отходов. Поэтому наряду с экологическим образованием в законодательстве однозначно должны присутствовать и меры правового регулирования, в том числе и административная ответственность в отношении тех, кто нарушает установленные нормы», - отметил Александр Ролик.