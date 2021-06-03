«Арбитраж буквально завален исками к мэрии Владивостока»: что будет делать город - рассказал Шестаков

Константин Шестаков рассказал, почему мэрия завалена исками, и что нужно сделать, чтобы урегулировать споры Фото: Алексей САМУСЬКОВ

И.о мэра Константину Шестакову задали вопрос, собирается ли он что-то делать со сложившейся ситуацией, будет ли избегать многочисленных штрафов, пеней и прочего, что пойдет из казны города?

- Когда я заступил на новую должность, то в первую очередь обсудил, какие дела сейчас ведет мэрия, где-то мы истцы, где-то ответчики. Я дал время нашим коллегам из правового управления, чтобы сформировать комплексную позицию по этим вопросам. Сказать, что я приду и откажусь от взыскания каких-то средств с нерадивого подрядчика, нет, такого не будет. Другое дело, что, если мы не приняли какие-то работы, потому что они были ненадлежащего качества, и у нас на эту тему есть экспертиза, то чуда ждать не приходится. Если есть направление и дела, которые были инициированы муниципалитетом некорректно, то я готов выслушать, но с конкретным подтверждающими материалами. Если у меня на руках экспертиза, которая подтверждает некорректность работы, ненадлежащее качество или объем, для меня это такая схема работы, в которой будут защищаться интересы муниципалитета.

На прямой вопрос про Некрасовский путепровод, некорректную документацию на который подтвердила прокуратура, Константин Шестаков ответил, что пока перед ним нет материалов, он ничего конкретного сказать не сможет.

- В качестве домашнего задания я поставлю перед правовым управлением конкретный вопрос по данной теме. Каких-то экстраординарных заявлений, что мы сейчас откажемся от всех исков, не будет. Мы должны быть предсказуемыми и системными, но, если мы видим, что интересы муниципалитета, а значит и жителей, нарушены, мы будем идти в этом вопросе до конца.