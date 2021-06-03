Проблемы села Береговое на особом контроле

Константин Шестаков выслушал жителей села Береговое и взял на контроль оперативное решение самых острых проблем. Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru

Жители села Береговое 29 мая во время встречи с и.о. главы Владивостока Константином Шестаковым рассказали, на какие ключевые точки развития территории стоит обратить внимание.

Село Береговое территориально расположено на полуострове Песчаный, на противоположном от Владивостока берегу Амурского залива, но входит в состав Фрунзенского района города. Сейчас здесь проживают более 400 человек. Но, несмотря на расстояние, территория должна развиваться такими же темпами, как и весь остальной Владивосток.

Рабочая поездка началась с осмотра автомобильной дороги, которая, помимо морского транспорта, связывает населенный пункт с городом. Несколько лет назад во время тайфуна один из ее участков разрушился. Как говорят специалисты «Примавтодора», которые обслуживают эту дорогу, укрепление не выдержало разрушительного удара стихии. Константин Шестаков распорядился обезопасить это место и установить здесь защитные блоки. В ближайшее время по его поручению специалисты управления дорог и благоустройства администрации города совместно с «Примавтодором» должны разработать план по ремонту этого участка.

Размытую тайфуном дорогу в селе будут восстанавливать совместными силами. Фото: Анастасия Котлярова / vlc.ru

Следующей точкой в объезде стал пришкольный двор. Здесь, по словам педагогов, очень не хватает спортивной площадки. Практика показывает, что создание таких объектов должно отходить от типового проекта, именно поэтому Константин Шестаков попросил учителей провести среди школьников опрос. Ребята сами должны решить, какие турники и тренажеры им нужны, чтобы получить максимальную пользу от благоустройства этой территории.

«Спортивная площадка здесь действительно необходима. Мы предусмотрим ее строительство. Но какие именно спортивные элементы будут здесь установлены, должны решить сами дети», - подчеркнул и.о. главы Владивостока.

Также местные жители обратили внимание городских властей на состояние детской игровой площадки на улице Строительной, 3, которая была обустроена в 2019 году по программе «1000 дворов». За это время часть установленных форм повредилась, необходимо заменить покрытия. Кроме того, площадка находится в низине и во время дождей ее подтапливает. По словам представителя обслуживающей организации МУПВ «Центральный», до конца июня подрядчик выполнит необходимые работы в рамках гарантийных обязательств. Вопросом отвода воды займутся специалисты управления дорог и благоустройства.

Еще один вопрос, который подняли жители в ходе встречи, - работа правоохранительных органов, а именно отсутствие в селе помощника участкового. Как объяснил заместитель начальника отдела полиции №4, предыдущий сотрудник пошел на повышение, сейчас вакансия открыта, но претенденты уже есть. Как только процесс трудоустройства будет завершен, новый помощник участкового будет посещать село Береговое раз в две недели.

«Вопросов у жителей села Береговое накопилось много. Мы взяли на себя сейчас оперативное решение нескольких задач - это и восстановление детской площадки, до конца июня этот вопрос будет закрыт, и установка спортивной площадки, работа участкового. Также был затронут вопрос медицинского обслуживания населения. Мы обратимся в краевое министерство здравоохранения для того, чтобы установить периодичность диспансеризации жителей. Вопросы, которые не так очевидны, но мне хотелось бы их решить - это создание групп кратковременного пребывания детей до 7 лет. Так как подходящего помещения нет, попробуем создать группу в обновленной библиотеке. Следующее - освещение центральных улиц. Эту задачу попробуем решить в 2022 году», - подвел итоги встречи и. о. главы Владивостока Константин Шестаков.