Алена Даценко: Было страшно, когда на счету оставалась маленькая сумма

Алёна Доценко, директор Приморской картинной галереи. Фото: Сергей Кирьянов

Если сравнивать c Эрмитажем или Третьяковкой, то Приморская картинная галерея еще«юное»учреждение, которое радует жителей Владивостока искусством всего 55 лет. Юбилей не за горами, уже в июне. В преддверии важного события директор Алена Даценко, которая работает в галерее 25 лет, и восемь из них возглавляет ее, рассказала об итогах и планах учреждения, поделилась проблемами и поведала, как на работу повлияла пандемия.

«У нас хранятся подлинники Айвазовского…»

- Алена Алексеевна, в этом году Приморской картинной галерее исполнится 55 лет. Как будете отмечать?

- С одной стороны, в историческом плане это не такой большой срок, но с другой - художественный музей существует более полувека, и нам есть чем поделиться, о чем рассказать. Предыдущий год был сложным для всех, и последствия еще дают о себе знать. Празднование выражается в выставках, которые состоятся в залах галереи в 2021 году. Это подарок галереи городу в наш юбилейный год. Сейчас мы представляем шедевры из Нижегородского государственного художественного музея: произведения второй половины XIX - начала XX столетия. В последнюю неделю июня пройдет ставшая уже традиционной Неделя премьер, в конце сентября в шестой раз пройдут Дни Эрмитажа во Владивостоке, которые тоже уже стали традиционными. Безусловно, наши сотрудники будут отмечены наградами разных уровней, потому что каждый из них вносит свою лепту, чтобы выставки состоялись, а музей функционировал как единый организм.

- Если подводить итоги за последние пять лет работы, то что бы вы хотели отметить?

- Я возглавляю галерею с 2013 года и горжусь, что за это время нам удалось преодолеть десятилетний отрыв от искусства из-за затянувшегося ремонта здания. Практически десять лет галерея находилась в вакууме. Да, работали выставочные залы на Партизанском проспекте, но вся коллекция, золотой фонд, была законсервирована. В тех условиях была невозможна полноценная работа, зрители тоже отвыкли. Те, кто знал и любил, приходили, но для большинства картинная галерея перестала существовать. И задача возвращения посетителя стала напряженным моментом, мы хотели, чтобы зритель снова гордился нами. Зачастую наши жители восхищаются музеями в других городах, но при этом даже не знают, что у нас хранятся подлинники Айвазовского, Шишкина, Репина, Левитана, Кандинского - все это имена, составляющие славу отечественного искусства.

Еще одно достижение - выставочная политика галереи. Раньше таких мощных выставок и проектов, связанных с музеями страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, у галереи не было. Мы находимся далеко от центра, не у всех жителей нашего города и края есть возможность выезжать в западную часть России, знакомиться с теми сокровищами и уникальными произведениями, которые хранятся в музеях нашей страны. Поэтому мы стараемся представлять приморцам интересные выставочные проекты, знакомить их как с классическим, так и с современным отечественным и зарубежным искусством, представлять те периоды в искусстве и тех мастеров, которых нет в нашей коллекции.

В Картинной галерее собрана самая полная и лучшая коллекция приморского искусства. Фото: Сергей Кирьянов

- С кем у картинной галереи за эти годы сложились дружеские отношения?

- У нас сложились хорошие отношения с ведущими музеями: Государственным Эрмитажем, Русским музеем, Третьяковской галереей и многими региональными музеями, начиная с Крыма и заканчивая Магаданом. Особо хочется отметить поддержку и сотрудничество с Государственным Эрмитажем и Русским музеем, так как это не только выставочные проекты, но и обмен опытом в других сферах деятельности музея, таких как реставрация, научные исследования, работа с посетителями, инклюзия.

Самым мощным, можно сказать, фантастическим проектом был проект с Галереями Уффици - выставка шедевра Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». Это уникальный случай! Если бы мне в 2013 году сказали, что у нас будет выставка из Галерей Уффици, я бы сказала: «Мечтать прекрасно!» Но после воплощения проекта ты понимаешь, что все силы заложены в нас, и если есть цель, то все эти силы нужно аккумулировать и достичь результата. А здесь уже никак без команды, поэтому я очень горжусь своими коллегами, потому что вместе мы служим галерее и искусству.

- А расскажите о планах на ближайшее будущее.

- В планах проекты из цикла «Наследие» (выставки, каталоги, фильмы о художниках), сотрудничество с Эрмитажем и Русским музеем, а это выставочные и образовательные проекты. Вопрос создания Центра Эрмитаж - Владивосток идет непросто, хотя есть прекрасное здание в центре города, был разработан проект, который сегодня, с принятием решения о передаче всего комплекса зданий галерее, нуждается в корректировке. Но правительство Приморского края, Государственный Эрмитаж нас поддерживают. На последнем заседании с губернатором Олегу Кожемяко была предложена дорожная карта по реализации проекта, и он согласился, что нужно его воплощать. Скоро состоится презентация первого музейного Эндаумент-фонда Дальарт на Дальнем Востоке, учредителями которого стали Приморская государственная картинная галерея и союз «Приморская торгово-промышленная палата».

В октябре откроется выставка, посвященная творчеству известного русского художника Валентина Серова. Также планируется выставка с Государственным музеем Востока, на которой мы представим восточное оружие. Может, она будет больше интересна мужчинам, но это замечательный вид искусства, о котором мы мало знаем. У нас в регионе нет таких музеев, которые давали бы представление об искусстве Центральной Азии.

Конечно, нам бы хотелось продолжить работу с итальянскими партнерами. И есть задумки по сотрудничеству с испанскими коллегами, из Дома-музея Пикассо в Малаге. Мы прорабатывали эти вопросы еще до пандемии. Пока это всеприостановилось, но мы не теряем надежды. После Уффици кажется, что у нас все получится.

Туристов не хватает

- Пандемия лишила владивостокцев не одной интересной выставки. Сильно ли пострадала галерея?

- Нам повезло, мы недолго пробыли в локдауне и быстро поняли, что надо делать, чтобы оставаться на связи с нашими посетителями, ориентировались на опыт коллег из столичных музеев. Деятельность в онлайн-режиме стала для галереи новым опытом, раньше мы не работали в этом пространстве так активно. На нашем Ютуб-канале и до пандемии было несколько лекций и выставок, но такого погружения - проведение выставок, вернисажей, конкурсов - не было. В тех обстоятельствах мы были вынуждены это делать, чтобы не потерять связь со зрителями. Мы смонтировали большую персональную выставку нашего замечательного художника Виталия Медведева, она только должна была открыться, и тут мы закрылись. Она висела больше месяца, когда мы решили что-то делать. Открыли ее в онлайн-формате, с соблюдением всех мер предосторожности. Это был такой интересный опыт спонтанного интервью в прямом эфире, которое длилось минут 40, пока мы ходили по выставке. Было много подключений и просмотров. Это было довольно неожиданно, и мы стали практиковать подобные мероприятия.

- Оправились после пандемии?

- Это сложно. Для нас это и финансово проблематично: мы как автономное учреждение зарабатывали, и когда мы закрылись, то стало страшно. Зарплатой нас обеспечивал край, налоги и коммунальные расходы тоже были на правительстве. Но есть и другие элементы жизнеобеспечения, которые оплачиваются из заработанных средств. Было страшно, когда на счету оставалась маленькая сумма. Такое в последний раз было, когда я заступала на пост директора: тогда на счету было 300 рублей и большой долг по зарплатам.

Когда пошли первые посетители, мы так радовались! На сегодняшний день зрители вернулись! Но не хватает туристов, у нас был хороший туристический поток, и это было важным направлением. Сейчас мы рассчитываем на внутренний туризм. Мы встречаем в группах на экспозициях путешественников из разных городов, до нас доезжают. Надеюсь, с открытием летнего сезона будет больше посетителей.

- С какими еще проблемами сталкивается музей?

- Моя главная проблема и заветная мечта - появление отдельного здания с экспозицией приморского искусства. У нас богатейшая коллекция, которая включает и советский период, и приморское искусство, в том числе современное. Но никто этого не видит, потому что наша экспозиция заканчивается русским искусством начала XX века. А дальше будто бы ничего не происходило! А ведь так важно представить наше приморское искусство, которое мы храним и которое за свои 100 лет существования в нашем городе и крае может дать всю картину его становления и развития, во всех видах и жанрах. Нам есть чем городиться, у нас в галерее самая полная и лучшая коллекция приморского искусства, и название, которое носит наша галерея, тоже обязывает - Приморская!

Нам нужна помощь властей, которые бы понимали, что именно культура является важной составляющей. Дороги и мосты - это хорошо, но именно на базе культуры выстраиваются отношения, в том числе между людьми, которые живут в этом городе. Культура формирует отношение к власти. Когда люди видят заботу о себе, то они и власть по-другому воспринимают. Культура решает многие вещи международного уровня, ведь для многих важно сохранение истории. А нам, к сожалению, приходится все время пробиваться и доказывать, что мы нужны.