Мы все волнуемся: «Метадрама» готова покорять сердца приморцев

Фестиваль современной драматургии «Метадрама» проходит с 1-го по 6 июня. Фото: сайт Театра молодежи

Ярко, современно и необычно обещает пройти очередной фестиваль современной драматургии «Метадрама» во Владивостоке. Каждый желающий сможет прикоснуться к театральному творчеству, познакомиться с современной драматургией, посетить бесплатные концерты, а также побывать на лекциях известных российских театральных режиссеров и критиков. Приморский театр молодежи проводит фестиваль всего в третий раз, но он уже успел стать международным и завоевать сердца любителей сценического искусства.

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ЛОКДАУНА

Тихоокеанский фестиваль современной драматургии «Метадрама» появился четыре года назад благодаря инициативе приморского драматурга Виктории Костюкевич. Дирекция молодежного театра поддержала идею, в 2019 году фестиваль сменил статус на международный, и в 2021 году мероприятие проходит уже в третий раз. Один год был пропущен из-за пандемии коронавирусной инфекции и тотального локдауна.

- Первый фестиваль проходил в 2018 году. С инициативой и предложением о проведении вышла Виктория Костюкевич вместе со зрительским отделом нашего театра. Я поддержал ребят, несмотря на то, что было сложно: мероприятие делалось за счет собственных средств, без какой-либо поддержки. Но, тем не менее, мы его сделали. Это был наш первый фестиваль, и он не оказался «блином», - поделился директор театра Игорь Селезнев. - Второй фестиваль мы организовывали уже с поддержкой Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие было расширенное и масштабное.

Игорь Селезнев. Фото: сайт Театра молодежи

«Метадрама» отображает современные веяния российской и зарубежной драматургии. Фестиваль представляет собой смотр читок, эскизов, спектаклей по произведениям современных российских и зарубежных драматургов, творческие лаборатории и многое другое. Он призван развить и укрепить культурные связи между театральными профессионалами Дальнего Востока России и стран АТР, а также познакомить зрителей с новшествами театрального искусства. И если в свой первый год мероприятие можно было назвать скромным по своим масштабам, то сейчас программа разнообразна. На встречах и лекциях выступят приглашенные эксперты, театральные критики, драматурги, сценаристы, актеры и режиссеры не только из Приморского края, но и других регионов ДФО и крупных городов западной части России. Гостей фестиваля ждет не только большое количество площадок, но и разнообразие тем и форм.

Фото: сайт Театра молодежи.

ТРИ БЛОКА МЕРОПРИЯТИЙ

В этом году проделана большая работа и подготовлено три блока с мероприятиями: PRE-программа, GEN-программа и DVорик.

Первый блок включил в себя воркшоп «Современный театр. Производство понимания» (проходил с 25-го по 31 мая), лабораторию актуального театра (проходила с 23-го по 29 мая) и читки пьес немецкоязычных драматургов (проходит с 15 мая по 6 июня). Читки приурочены к Году Германии в России, события проходят в специально построенном павильоне в центре города, около здания Морского вокзала, а также на внешних партнерских площадках. Выступление планируется в четверг, 3 июня, в 19 часов. Вход свободный (18+).

Основная программа фестиваля стартовала 1 июня и продлится до 6 июня. Мероприятия пройдут как в Театре молодежи, так и на партнерских площадках. Самыми необычными точками станут Приморская сцена Мариинского театра, автобус Site-specific и железнодорожная станция «Вторая речка». Билеты на ряд мероприятий были выкуплены уже в середине мая, на большую часть активностей еще доступны, но также есть и бесплатные события. Приморцы свободно могут посетить лекцию театроведа из Москвы Екатерины Морозовой (3 июня, 12.00, малая сцена Театра молодежи), лекцию театрального критика из Санкт-Петербурга Татьяны Джуровой (4 июня, 13.00, малая сцена Театра молодежи), аудиопроменад режиссера Виктории Костюкевич (4 июня, 21.00, станция Вторая речка) и лекцию театрального критика из Краснодара Веры Сердечной (5 июня, 13.00, малая сцена Театра молодежи). Возрастной рейтинг 16+.

DVорик - это дополнительный блок, который идет бонусом к основной программе. Все концерты и перфомансы бесплатные: концерт Дениса Лашко и группы Lig band (5 июня, 21.00, театральный дворик Театра молодежи, 18+), поэтический перфоманс и концерт группы Warm Trees (6 июня, 21.00, театральный дворик Театра молодежи, 18+).

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЛЮБИЛИСЬ

- Это не просто фестиваль и смотр читок, это показ эскизов, творческие лаборатории для режиссеров и артистов, обмен опытом с приглашенными экспертами и театральными критиками. Программа фестиваля очень насыщенная в этом году. Дело не в количестве перечня в программе, а в разнообразии тем, форм, подходов, экспериментов, которые смогут увидеть наши зрители. «Метадрама» сегодня - это своего рода бренд современного театрального искусства Приморского края, и мне бы хотелось, чтобы шесть дней фестиваля прошли под лозунгом «Театр. Современность. Эксперимент», - отметил Игорь Селезнев.

Своими ожиданиями от предстоящего фестиваля поделилась и «мать» мероприятия - Виктория Костюкевич.

Виктория Костюкевич. Фото: сайт Театра молодежи

- В этом году я бы хотела, чтобы у зрителя расширились границы представления о художественных высказываниях. Вот почему в программе фестиваля появились не только режиссерские работы, но и перфомансы драматургов, которые сами представят свои тексты. Причем это не просто драматурги, а постдраматурги Екатерина Августеняк и Евгений Сташков.

Постдраматурги отличаются от обычных драматургов тем, что они ищут формы для перформативного высказывания, равносильное поступку, и уходят от привычного понимания пьесы.

- Мне нравится, что сегодня не принято говорить «это не театр». Произведения, пусть и с усилием, но начинают осмыслять. Человек - это усилие быть. Мне нравится состояние, в котором мы крайне сосредоточены даже при обычном созерцании чего-либо. Наблюдаем разные не только тексты, но и подходы. Одни режиссеры работают с текстом, другие исследуют пространство: одни кричат в глаза, другие - дуют в нос. А обсуждение существует, чтобы мы услышали друг друга. В этом году режиссерская лаборатория будет выглядеть странно и потому интересно. Оба режиссера, Павел Макаров и Сергей Чехов (города Санкт-Петербург и Псков соответственно - прим. ред.), исследуют совершенно разное: Павел - пространство театра, а Сергей хочет выпрыгнуть из стен театра и долететь до острова Русский, - рассказала Виктория Костюкевич. - Мы все волнуемся. Хочется, чтобы зрители еще больше влюбились в современный театр.