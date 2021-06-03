«Забыл кольцо на старте»: приморский спортсмен рассказал, как сделал предложение на марафоне

Сразу после финиша Григорий встал на колено и сделал предложение Юлии. Фото: Виктор Гохович.

В воскресенье, 30 мая, во Владивостоке состоялся пятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Спортсмен-любитель Григорий Веслополов решил сделать это событие незабываемым для своей девушки и на финише попросил ее руки. Подробности истории любви узнал журналист «КП-Владивосток».

Ребята познакомились совсем не в том месте, где обычно ожидают найти супруга – в гастробаре. Григорий был «на сушке», готовился к соревнованиям по пляжному бодибилдингу. Строгие ограничения, изнурительные тренировки и работа выматывали молодого человека, и его друг решил, что прогулка по злачным заведениям поможет расслабиться.

- Зашли, я увидел девушку и с первого взгляда был очарован. Она стояла в стороне, скромная, невозмутимая, ни на кого не обращала внимание, подбородок приподнят, вся в себе, пила воду, - вспоминает Григорий. - Ну, я, конечно, попытался сделать ей комплимент, в стиле «вы самая красивая в этом заведении», но номер телефона не попросил. Мы с другом уехали в другой клуб, потом еще в один, и только в четвертом заведении мой друг познакомился с подругой той красавицы из гастробара. Тут я исправил свою ошибку и узнал номер.

Отношения развивались стремительно, Григорий и Юлия познакомились 2 апреля, а уже 30 мая мужчина решил просить ее руки. Жених рассказал, что это была любовь с первого взгляда и он сразу почувствовал желание сделать Юлию своей женой. Григорий смеется, что вовсе не легкомысленный, просто за 35 лет жизни до этого никогда такого не испытывал.

Юлия без раздумий ответила на предложение согласием. Фото: Виктор Гохович.

Тогда мужчина начал думать, как же удивить возлюбленную красивым и необычным предложением, в итоге, решил сделать это во время полумарафона. Красивая картинка: за 300 метров до финиша близкий друг передает ему букет и кольцо для невесты, бегун финиширует, встает на одно колено и спрашивает готова ли Юлия стать его женой. Тот самый друг буквально на старте, когда время забега пошло, задал вопрос, взял ли Григорий кольцо? Конечно, по закону подлости, кольцо осталось в камере хранения в сумке бегуна. Тогда на помощь пришли организаторы.

Юлия даже не подозревала, что едет не просто поддержать своего мужчину, но и стать главной звездой забега. Она была приятно удивлена и предложение приняла.

Коллектив «КП-Владивосток» желает влюбленным счастливой семейной жизни.