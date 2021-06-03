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3 июня 2021 10:55

Дальше будет только хуже. Названо точное время самого сильного удара циклона с грозовыми ливнями во Владивостоке

По данным синоптиков, все самое интересное непогода припасла на попозже
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Регион уже оказался во власти циклона.

Регион уже оказался во власти циклона.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Третьего июня Приморье и Владивосток, в частности, оказались во власти мощного циклона. МЧС заблаговременно разослало экстренное штормовое предупреждение из-за надвигающегося апокалипсиса. На этот раз прогнозы синоптиков сбылись, и, как по часам, в четверг край начало заливать. Густой туман, которые спровоцировал плохую видимость, уже стал причиной массовой аварии. С каждым часом дождь лишь усиливался.

По информации специалистов «Примгидромета», по состоянию на 16:00, самые интенсивные осадки были зафиксированы на западе и юго-западе региона. Местами ливни сопровождаются грозами. Известно, что больше всего дожди не пощадили село Новосельское и поселок Пограничный. В этих населенных пунктах выпало порядка 33 миллиметров осадков. В Октябрьском, Черниговском, Ханкайском и Хорольском районах зарегистрировано от 26 до 29 миллиметров. Более того, как отмечают эксперты, это все еще цветочки – ягодки впереди.

- Сейчас на нас влияют фронтальные разделы. Но впереди еще самый сильный удар непогоды. Вскоре циклон будет проходить по Японскому морю, тогда фронтальные разделы объединятся и обрушатся на нас. Пик дождей придется на период с 21:00 до 03:00. В это время во Владивостоке ожидаются самые интенсивные осадки, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода».

Уже в пятницу, 4 июня, погода во Владивостоке наладится. Осадки вероятны, но такого сильного проявления уже не будет. На выходные и вовсе температуры воздуха в крае поднимутся до +25 градусов. Осталось только пережить мокрый циклон, вдруг после него июнь все же вспомнит, что он – лето.

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