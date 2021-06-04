Сразу два жителя Приморского края победили в фотоконкурсе Русского географического общества

Фотография «Волшебный туман» победила в номинации «Пейзаж». Фото: Юрий Смитюк

В номинации «Пейзаж» победителем стал фотограф из Владивостока Юрий Смитюк с фотографией «Волшебный туман». Юрий уже становился призером этого конкурса в 2017 и 2020 годах. Как рассказал победитель, фото было сделано 20 мая прошлого года.

- Это наш традиционный, крутой, низкий морской туман – явление нередкое, но выловить его и заснять удается нечасто. Нужна целая спецоперация: взобраться на гору Попова, самую высокую точку Владивостока, где находится форт № 3 Владивостокской крепости. Это моя любимая точка.

Для создания таких кадров Юрий регулярно наблюдает за погодой.

- Когда днем жарко, а ночью холодно, меняется температура и приходят туманы. В такие дни я смотрю по камере, которая висит на Суханова, есть ли полосочка тумана над Русским мостом. Если она есть, то, возможно, придет красивый туман. Убеждаюсь, что туман действительно красивый и ниже пилонов и экстренно объявляю сбор, в машину кидаю термос, камеру, штатив, оптику и быстро еду на форт № 3. Дорога дальняя, плохая, но оно того стоит. Бывает, пока едешь, туман успевает захватить весь город, ты поднимаешься в гору в тумане, ничего не видишь, выезжаешь на пик горы Попова и перед тобой открывается картина, которая запечатлена на фото. Чтобы снять такой кадр, нужны не только камера и длиннофокусный объектив, но и очень хороший штатив, потому что, как правило, сильные ветра шатают оптику и приходится серьезно окапываться.

Фотограф отмечает, что, когда он выложил этот кадр в сеть, начались бурные обсуждения.

- Кто-то называл кадр фотошопом, но нет, именно так город, который еще не ложится спасть, подсвечивает своими огнями туман. Многие у нас привыкли жить в этом тумане, «раскрывать жабры», но если подняться повыше, то можно увидеть картину гораздо интересней.

Победитель номинации «Дикие животные». Фото: Иван Науменко

В номинации «Дикие животные» победителем признана работа «Невесомость» фотографа из Находки Ивана Науменко. Он увлекается макрофотографией с 2014 года, а мечта сфотографировать дальневосточную жерлянку возникла еще в детстве, во время поездок на дачу. Там был маленький ручеек, который оканчивался небольшим озерцом, в нем жили жерлянки, и Иван все время смотрел на их яркие брюшки. Когда мужчина начал увлекаться макрофотографией, то решил, что фотографировать лягушку сверху неинтересно, ведь у нее маскировочная окраска, но только в 2020 году ему удалось снять яркое брюшко. Сам автор с улыбкой отмечает, что ни одна лягушка при съемке не пострадала.

- Фото сделано в Находке, в районе старого кладбища, там есть несколько крошечных лесных озер не более 50 сантиметров в глубину. Жерлянки очень любят такие тихие, закрытые водоемы под пологом леса, куда не попадают прямые солнечные лучи. Реквизит для съемки у меня был интереснейший: дверца от стиральной машинки, зеркало, три вспышки. Дверцу от стиральной машинки помещаете в водоем, аккуратно пересаживаете в нее жерлянку, расставляете три источника света и зеркало, через которое будете снимать. Я отснял тысячу кадров, а удачных из него оказалось всего два. Потом пришлось долго обрабатывать фото. Такие водоемы отличаются тем, что в них много мусора, какие-то блики и разводы были от зеркала и дверцы.

Иван Науменко также отметил, что при обычной макросъемке акцент делается на объекте съемки, а широкоугольная макросъемка, при помощи которой был сделан снимок, позволяет увидеть не только все детали модели, но и показать ее среду обитания.

- Конечно, с объективом для такой съемки очень сложно работать, но он бритвенно резкий и делает потрясающую картинку. Это добавило прелести съемке, потому что с каким-нибудь автофокусом снимать было бы намного проще.