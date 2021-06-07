«Схватил за шею и начал трясти»: прокуратура заинтересовалась нападением на ребенка на детской площадке в Приморье

Нападавшим оказался приморский адвокат. Фото: Instagram «Новости Артема».

В начале июня на детской площадке в Артеме произошел инцидент с участием двух детей и их родителей. Мальчики играли на площадке, когда один толкнул другого, после вмешались родители. Казалось бы, банальный конфликт, но на него в итоге обратила внимание даже прокуратура Приморского края.

Как мы узнали из соцсетей, отец трехлетнего малыша на детской площадке схватил чужого ребенка шести лет, придушил его и спросил: «Нравится тебе, нравится?» Быстро выяснилось, что мужчину зовут Илья, он адвокат. После того, как увидел, что его фотографируют, он ушел с площадки.

У каждого родителя своя версия. По словам мамы шестилетнего ребенка, ее дети играли в догонялки, когда случилась «ужасная ситуация». Ее сын случайно задел чужого ребенка, тот упал. Сразу же подбежал отец упавшего, схватил чужого ребенка за шею и начал сильно трясти.

– Увидев это, я очень сильно испугалась, подбежала к ребенку, начала его успокаивать, так как он очень сильно перепугался, и ему было больно, – рассказала женщина.

Она добавила, что попросила решать подобные ситуации через нее, а не хватать чужих детей, на что мужчина отреагировал нецензурной бранью, а после уехал.

По словам жены адвоката, которая тоже опубликовала свою версию в соцсетях, их трехлетний ребенок спокойно гулял, а старший, более упитанный мальчик постоянно толкал малыша и вел себя нагло. Ее супруг сделал несколько замечаний мальчику, но он не отреагировал, как и его мать. Затем мальчик с разбега толкнул малыша, тот упал и ударился лицом об асфальт. После этого адвокат схватил чужого ребенка за шиворот, чтобы остановить его.

Кто в итоге прав? Видимо, разбираться будут правоохранительные органы. По данным «КП–Владивосток», мама шестилетнего ребенка написала заявлению в полицию. После прокурорской проверки материалы переданы в следственный комитет. Родители трехлетнего ребенка тоже намерены обратиться в полицию, так как у их сына на лице гематома, а также, возможно, сотрясение мозга.