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Владивосток5 июня 2021 12:23

Приходи - будешь на коне. Смельчаков из Владивостока «вызывают» на джигитовку

Новая дисциплина врывается на спортивную арену Приморья
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Во Владивостоке прошел первый официальный турнир по джигитовке.

Во Владивостоке прошел первый официальный турнир по джигитовке.

Фото: Предоставлено организаторами

В последнее время конный спорт в Приморском крае все активнее набирает обороты. Так, например, в прошедшие выходные зрители, посетившие конно-спортивный клуб «Фаворит» во Владивостоке смогли познакомиться с новой для себя спортивной дисциплиной - «джигитовка», которая уникально сочетает в себе традиции казачества и современные спортивные реалии.

Организаторами первого официального турнира во Владивостоке по джигитовке стали Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Приморского края», автономная некоммерческая организация «Спортивная конно-трюковая группа «Боевая Лошадь» и конно-спортивный клуб «Фаворит».

По правилам соревнований, участникам необходимо было показать свои навыки и умения в двух разделах: «Специальная джигитовка» (владение традиционным казачьим оружием) и «Вольная джигитовка» (выполнение трюковых элементов на лошади). Это был первый соревновательный опыт для всех спортсменов, вышедших в этот день на боевое поле КСК «Фаворит», но, несмотря на это, всем удалось справиться с волнением и показать хороший результат. Третье место заняла Арина Белых, обладателем серебряной медали стал Роман Саларев, а победителем соревнований стал Максим Бескончин. Все спортсмены являются представителями «Спортивной конно-трюковой группы «Боевая лошадь», которая активно развивает джигитовку на территории Приморского края начиная с 2018 года.

Накануне соревнований был проведен судейский семинар по джигитовке, руководителем которого стала Ирина Алешко, судья первой категории (Московская область). Основной задачей семинара являлось обучение судейского корпуса в Приморском крае. По результатам мероприятия были аттестованы 12 судей.

Прошедший судейский семинар и первые официальные соревнования дают все основания полагать, что джигитовка в Приморском крае выходит на новый виток развития.

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