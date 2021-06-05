Грязные ходы коллекторов. Жительница Находки внезапно увидела себя на сайте интимных знакомств

На сайте была ее фотография и номер телефона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что жительница Находки страдает из-за нападок коллекторов. Девушка брала небольшой кредит, но не смогла его вовремя погасить. Тут и началось все самое интересное. От простых звонков неизвестные, которые представлялись коллекторами, перешли к более грязным ходам. По некоторым данным, они разместили фотографию дальневосточницы на сайт интимных знакомств, указав при этом ее действительный номер.

О таком внимании девушка не мечтала, а от действий работников микроорганизации была, мягко говоря, в шоке. Не выдержав такой самодеятельности, девушка обратилась за помощью к оперативникам.

- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница с просьбой к привлечь к ответственности неизвестных граждан, которые представляясь коллекторами, в течение месяца угрожают ей по телефону, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе ОМВД России по Находкинскому городскому округу.

В ведомстве не смогли подтвердить информацию на счет размещения номера телефона девушки и ее фотографии на «любовном» сайте, однако после заявления полиция инициировала проверку. А вот за череду навязчивых звонков коллекторов могут привлечь по уголовной статье за вымогательство.

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