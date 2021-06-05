Бетонная плита насмерть придавила ребенка в заброшенном здании вытрезвителя во Владивостоке

Трагедия случилась в субботу, 5 июня. Фото: instagram/recommendation_vl

ЧП случилось в субботу, пятого июня, во Владивостоке. Как сообщают очевидцы событий, дети играли в заброшенном здании, которое расположено в районе Зои Космодемьянской, 25. Внезапно рухнуло бетонное перекрытие и задавило 14-летнего подростка. По предварительным данным, упало перекрытие между вторым и третьим этажами.

- Прибывшие врачи констатировали смерть. На месте работают следователи, - написали свидетели трагедии в социальной сети.

В региональном СК корреспонденту «КП-Владивосток» информацию о смерти несовершеннолетнего подтвердили и сообщили о том, что возбудили уголовное дело. Кстати, в этом здании раньше находился центр административно-арестованных, иначе говоря – вытрезвитель. Сколько лет назад его забросили - пока неизвестно.

- 5 июня 2021 года в заброшенном здании на улице Зои Космодемьянской в городе Владивостоке обнаружено тело 14-летнего подростка. Со слов очевидцев, несовершеннолетнего придавило упавшей плитой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - рассказывает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ. - В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входило ограничить вход людей на опасный объект.

Приморцы обращают внимание на то, что это не единичный подобный случай со смертью ребенка. В связи с этим они крайне обеспокоены, ведь каникулы детей только начались – впереди еще три месяца.

- В Хасанском районе было тоже самое. Два брата-близнеца. Одного накрыло плитой на глазах у другого, а итог какой? Никакой. Вот дети там и дальше ползают, - пишет Ирина.

Вместе с тем, «Комсомолка» приносит свои соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.