Каякеры из Владивостока открыли сезон-2021

Каякеры Владивостока.
Фото: Вадим ПОПОВ
Первая суббота лета порадовала приморцев теплой погодой. Повезло и каякерам из Владивостока, которым довелось открывать сезон-2021 в столь благоприятных условиях. О том, как прошло мероприятие, в фоторепортаже «Комсомольской правды».
Собирались каякеры на Канале ранним утром.
Фото: Вадим ПОПОВ
Участники регаты должны были в обязательном порядке иметь при себе все необходимое снаряжение.
Фото: Вадим ПОПОВ
Открытие сезона стартовало в субботу, 5 июня, ранним утром на акватории островов Владивостока. Участники собрались на Канале, организовали дружескую регату вокруг островов Елена и Папенберга и финишировали в яхт-клубе ООО «Новик».
Регата 2021.
Фото: Вадим ПОПОВ
Проход участников регаты по акватории Владивостока.
Фото: Вадим ПОПОВ
Там прошли «веселые старты и уроки эскимоса», а также награждение участников и победителей регаты. После этого спортсменам удалось пообщаться в неформальной обстановке и полакомиться вкусным пловом, приготовленным высококлассными иностранными шеф-поварами.
Десятикилометровая регата прошла в благоприятных погодных условиях.
Фото: Вадим ПОПОВ
Вид из каяка. Фото Трегубов Евгений.
Яхт-Клуб ООО «НОВИК». Фото: Трегубов Евгений.
Награды для участников и победителей регаты-2021.
Фото: Вадим ПОПОВ
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