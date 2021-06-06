Каякеры из Владивостока открыли сезон-2021

Каякеры Владивостока. Фото: Вадим ПОПОВ

Первая суббота лета порадовала приморцев теплой погодой. Повезло и каякерам из Владивостока, которым довелось открывать сезон-2021 в столь благоприятных условиях. О том, как прошло мероприятие, в фоторепортаже «Комсомольской правды».

Собирались каякеры на Канале ранним утром. Фото: Вадим ПОПОВ

Участники регаты должны были в обязательном порядке иметь при себе все необходимое снаряжение. Фото: Вадим ПОПОВ

Открытие сезона стартовало в субботу, 5 июня, ранним утром на акватории островов Владивостока. Участники собрались на Канале, организовали дружескую регату вокруг островов Елена и Папенберга и финишировали в яхт-клубе ООО «Новик».

Регата 2021. Фото: Вадим ПОПОВ

Проход участников регаты по акватории Владивостока. Фото: Вадим ПОПОВ

Там прошли «веселые старты и уроки эскимоса», а также награждение участников и победителей регаты. После этого спортсменам удалось пообщаться в неформальной обстановке и полакомиться вкусным пловом, приготовленным высококлассными иностранными шеф-поварами.

Десятикилометровая регата прошла в благоприятных погодных условиях. Фото: Вадим ПОПОВ

Вид из каяка. Фото Трегубов Евгений.

Яхт-Клуб ООО «НОВИК». Фото: Трегубов Евгений.

Награды для участников и победителей регаты-2021. Фото: Вадим ПОПОВ

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