«Он беспомощно барахтался в пруду, я так боялся не успеть»: на Камчатке сотрудник полиции спас 7-летнего мальчика

На снимке сам Виктор Лоскутов. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.

«МАЛЬЧИК НЕ КРИЧАЛ, БОЯЛСЯ ОТКРЫТЬ РОТ»

29 мая. День обещал быть чудесным. Семьи с детьми выехали на базу отдыха, чтобы на свежем воздухе отпраздновать выпуск малышей из детского сада. Ничего не предвещало беды. Пока мама 7-летнего мальчика не потеряла сына из вида. В это время его жизнь висела на волоске. В эти секунды он тонул в пруду в нескольких метрах от взрослых и других детей. К счастью, среди родителей оказался капитан полиции Виктор Лоскутов. Если бы не он, выпускной деток закончился бы настоящей трагедией.

- В какой-то момент я боковым зрением увидел, как мальчик, присев на колени, вдруг упал в пруд. Я среагировал моментально и побежал в его сторону, расстояние до него было примерно метров 7. Я видел, как он барахтается, пытается удержаться на плаву, все тело, кроме головы, находилось уже под водой. Мальчик не кричал, на помощь не звал, думаю, боялся открыть рот, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Виктор Лоскутов, начальника отделения ОУУП и ПДН 2 ОП УМВД России по Петропавловску-Камчатскому. - Это все было понятно по его взгляду. Я не раздумывал, сразу прыгнул в пруд и достал ребенка на сушу. Все произошло за доли секунды. Расстояние от ребенка до бортика было примерно 1,5 метра. Воды мне, с ростом 182 сантиметра, было по грудь.

Спустя несколько секунд на место происшествия сбежались родители мальчика и других выпускников. Едва не утонувший ребенок бросился в объятия мамы и заплакал. Так сильно он был напуган случившимся. К счастью, Виктор оказался в нужное время, в нужном месте, даже первую помощь оказывать не пришлось, разве что найти для мальчика слова поддержки.

«СТРАХИ И ОПАСЕНИЯ»

Виктор оказался из тех сотрудников полиции, которые мечтали пополнить ряды МВД с раннего детства. Такое случается, когда на глазах есть пример – папа в погонах.

- Видел, как отец ездит на полицейской машине, носит с собой пистолет и автомат, рассказывает различные истории про службу, которые меня интриговали и создавали во мне предпосылки будущего сотрудника органов внутренних дел, - вспоминает Виктор.

Стать сотрудником полиции Виктор мечтал с раннего детства. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.

Так, после окончания школы дальневосточник знал, куда пойдет дальше. И пошел в курсанты ДВЮИ МВД России. Начал свой путь участковым. Тогда он еще не знал, что спустя 13 лет, поможет маленькому мальчику и спасет его жизнь.

- Я стал тогда ответственным за все, что произошло, чувствовалась даже какая-то вина за то, что случилось с ребенком. После, проанализировав все, я понимал, что испытывал и страх, и опасения за то, что мог не успеть или меня не оказалось бы рядом. Но все обошлось и главное, ребенок не пострадал, - делится своими мыслями капитан полиции.

Сейчас Виктор - начальник отделения ОУУП и ПДН 2 ОП УМВД России по Петропавловску-Камчатскому. Женат. Вместе с супругой воспитывает сына. Вся семья, друзья и коллеги очень гордятся поступком капитана. Такое в его жизни случилось впервые, он надеется, что больше такое не повторится.

История в очередной раз доказывает, как ситуации, в которых люди оказываются на грани смерти, рождают настоящих героев. Героев способных за доли секунды спасти вам жизнь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14