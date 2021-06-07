Отрубленные руки и изуродованные черепа. История со случайно найденными гробами в Приморье получила продолжение

Массовое захоронение нашли случайно строители. Фото:«Авиапоиска».

В поселке Раздольное состоялась завершающая фаза поисковых работ. Как оказалось, активистов ждало новое открытие. Напомним, что ранее на том месте строители нашли массовое захоронение. Начали копать и неожиданно для себя наткнулись на странные гробы с изуродованными останками. После информации о такой необычной находке на место прибыли бойцы «Авиапоиска». В итоге они нашли еще восемь гробов с останками людей. Участники операции отмечают, что шесть гробов были захоронены близко друг к другую. Это говорит только об одном – когда-то здесь одновременно похоронили шесть человек.

В некоторых гробах находились только конечности. Фото:«Авиапоиска».

- Люди, лежащие в данных гробах, были одеты только в белое нательное белье военного образца, о чём говорили одинаковые пластмассовые пуговицы в районе пояса. Один человек выделялся из общей массы захороненных, - сообщили активисты «Авиапоиска». - Он был в хромовых офицерских сапогах с намотанными на ноги портянками и во френче комначсостава РККА образца 1935 года, от которого осталась характерная крупная пуговица. Гроб у него был выкрашен в хорошо сохранившийся красный цвет. Среди останков еще одного человека было обнаружено стекло в широкой оправе с нарисованными линиями и черточками непонятного назначения.

Эксперты проводят исследования, чтобы выяснить, когда именно эти люди погибли. Фото:«Авиапоиска».

Почти у всех останков есть один общий признак – распиленные поперек черепные коробки. Эксперты уверены, это было сделано специальной медицинской пилой Джильи, которой проводят трепанацию черепа. По предварительным данным, осуществлялась операция в больничных условиях. Некоторые останки имеют четкие следы переломов конечностей. Более того, на одной из берцовых костей нашли бечевку, на которой, по всей видимости, была бирка с номером или фамилией. В других гробах сохранились даже фанерные таблички и ярлыки с фамилиями.

По предварительным данным, речь идет о солдатах Красной армии. Фото:«Авиапоиска».

- В конечном итоге было найдено 12 гробов, в четырех из них лежали конечности. Поисковые работы начались примерно где-то месяц назад, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Ярослав Ливанский, руководитель «Авиапоиска». - Сейчас мы ждем результатов экспертизы от следственного комитета. Потом мы запросим информацию от военкомата, чтобы выяснить все подробности массового захоронения. Так как все гробы найдены на частной территории, придется делать перезахоронение. По предварительным выводам, мы имеем дело с госпитальным захоронением умерших и погибших воинов Красной Армии. В период 1941-1947 годах в Раздольном числилось 22 госпиталя (эвакуационные, подвижные полевые, инфекционный).

После проведения всех необходимых исследований и проведения экспертиз, поисковики смогут определить точную дату захоронения. Позже уже можно будет говорить об установке памятника.

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