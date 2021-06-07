На Камчатке уже несколько часов тушат крупнейший на полуострове дом культуры

Пока идет разведка, для безопасности личного состава принято решение работать снаружи. Фото: скриншот видео kp.кг

В Петропавловске-Камчатском, пожарные уже несколько часов борются с крупным пожаром. В центре города, на проспекте 50 лет Октября, полыхает заброшенное здание дома культуры, некогда крупнейшего на полуострове. Точно известно, что пострадавших и погибших нет, но обстановка и площадь пожара еще уточняется.

Сначала на место прибыли два отделения пожарно-спасательной части - около 15 человек на двух единицах техники. Однако, оценив обстановку, начальник караула объявил второй, повышенный, ранг вызова. Тогда МЧС по Камчатскому краю направило подкрепление.

На данный момент в ликвидации возгорания задействованы более 40 человек: это сотрудники первой, третьей пожарно-спасательных частей и специализированной пожарно-спасательной части. Кроме того, по информации МЧС по края, к тушению привлекли личный состав одной из воинских частей.

На месте работают более 5 единиц техники - автоцистерны и автолестница. Кроме того, применяются два лафетных пожарных ствола, подключенных к пожарным гидрантам.

По предварительной информации, обрушилась кровля здания. Пока идет разведка, для безопасности личного состава принято решение работать снаружи.

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