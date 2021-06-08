Посмотреть на всех свысока. Как экскурсии на двухэтажных автобусах показывают Владивосток с нового ракурса

Во время экскурсии нет места занудным фактам и желанию уснуть. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Лето во Владивостоке началось с интересной новости – теперь по городу курсируют красные двухэтажные автобусы, так напоминающие лондонские. Авторы проекта «Голос внутри» организовали в столице Приморья иммерсивные путешествия, которые могут подарить действительно богатый спектр эмоций. Корреспондент «Комсомолки» – коренной житель Владивостока – прокатился одну поездку и с новой силой влюбился в родной город. Но это не помешало обнаружить некоторые недостатки.

Иммерсивное путешествие на «лондонском» автобусе – это интерактивная и увлекательная экскурсия по Владивостоку без занудных фактов про город, вылетающих из головы уже через минуту. Отличительная особенность такой поездки это наличие наушников, через которые можно услышать настоящую историю, разворачивающуюся прямо на наших… ушах. Устный театр, или сторителлинг, затягивает, привлекает и интригует, сознание не ускользает от скучной информации, а глаза не закрываются от сонливости. Главный герой – молодой актер театра, который играет Владимира Арсеньева и который опаздывает на свою же премьеру. Он запрыгивает в экскурсионный автобус и начинает вклиниваться в повествование гида, и в итоге парня просят провести экскурсию самостоятельно, раз он так этого желает. И он проводит.

Красные двухэтажные автобусы заметны издалека. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Гостям рассказывают про город с любовью и интересом. В повествование вплетены не только исторические факты о Миллионке и приморских чжурчженях, известных улицах и важных событиях прошлого, но и современная повестка. И нет, это не про мосты, которые построили к Саммиту АТЭС-2012, хотя и эта тема затрагивается. В истории говорят про ледяной дождь, обрушившийся на Владивосток в ноябре 2020 года. Тогда весь город замер на долгое время, в некоторых районах больше недели не было света и воды. Русский остров и вовсе оказался отрезан от материка, так как мост был перекрыт, его очищали промышленные альпинисты не один день. И именно о том, как очищали ванты от ледяных сосулек, и рассказывают на туристическом маршруте. Еще одной темой, которую упоминают, стал трепанг, он же морской огурец. Для начала, хочется отметить, на экскурсии можно узнать, как по-китайски называется Владивосток. Как можно догадаться, название связано с трепангом. И это действительно запоминаешь и удивляешься, почему об этом не говорят постоянно. Рассказчик также упоминает, что добыча (легальная и нелегальная) трепанга – болезненная тема для местного морского дна.

Почти настоящий Владимир Арсеньев активно взаимодействует с пассажирами. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Для интерактивности в даблдекере едет артист, который и изображает того самого актера из истории. Реальный человек, в одежде прошлого века, вовлекает пассажиров в создание атмосферы: ходит по салону, тяжко вздыхает, показывает ответы на вопросы, делает вид, что разговаривает по телефону. Это не может не вызвать улыбку у каждого, кто решил отправиться на такую экскурсию. Эмоции самые настоящие и искренние.

Водить даблдекеры сложнее, чем обычные автобусы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

А когда включают песни о городе, эмоции начинают зашкаливать. Родные синглы «Владивосток 2000» Мумий Тролль, «Море воды» Ивана Памфилова и «Этот город» Марлинов пробуждают дремлющие чувства и заставляют по-новому влюбиться во Владивосток.

Главное преимущество и полный восторг такого путешествия – это отличный вид на Владивосток, который открывается с высоты второго этажа. Казалось бы, что в этом такого? Едешь себе и едешь по дорогам города, по ним накатан далеко не один километр. Но всего несколько лишних метров, и вместо остановок, рекламных вывесок и прохожих перед глазами предстает совершенно другая картина. Видны крыши низеньких домов, можно заглянуть за высокие заборы, а небо стало чуть ближе. При съезде из туннеля на Золотой мост предупреждают: «Внимание, сейчас будет красиво». И в следующее мгновение перед глазами предстает парящий Владивосток. Бухта Золотой рог, домики вдоль улицы Светланская, портовые зоны и, конечно, Приморская сцена Мариинского театра открываются с нового ракурса и предстают в необычном свете: знакомые городские пейзажи не перекрыты постоянным потоком автомобилей.

Для Владивостока это первый подобный опыт. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Кстати, проезжая на таком автобусе, можно заметить множество удивленных взглядов прохожих, которые активно снимают новое местное чудо на телефон.

Но кроме плюсов и достоинств существуют и недочеты. Они в целом незначительны: иногда может пропадать звук или опаздывать озвучка (в наушниках говорят про памятник моряку торгового флота, а автобус уже едет в районе Покровского парка). Также во время поездки нельзя воспользоваться имеющимся в салоне туалетом. Причина – короткий маршрут. Пассажиров просят посетить общественный туалет на центральной площади. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос об организации общественного оборудованного туалета на остановке в районе Океанариума.

Первый рейс был бесплатным для всех. Фото: Дарья НАУМЕЦ

На официальном запуске туристического автобуса присутствовал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков.

– Я поздравляю нас всех с замечательным новым сервисом, который открывается во Владивостоке. Во многих туристских городах мира он уже существует. И, безусловно, он обязан быть в нашем городе, – заявил мэр приморской столицы. – Это огромная смелость реализовать этот проект. Я хотел бы поблагодарить ребят из «Голос внутри». Все, что вы делаете, всегда откликается, по крайней мере, в моей душе и, я уверен, у тысячи жителей Владивостока тёплым, родным чувством. Все, что вы делаете, профессиональное и очень душевное. Хотелось бы, чтобы такой совместный проект был украшением Владивостока и его туристского сезона.

На открытии присутствовал и.о. главы Владивостока Константин Шестаков. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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