«Находился в травматическом шоке»: житель Приморья выжил после огнестрельного ранения в голову и чудом спасся, устроив ДТП

Бригада доставила пациента в больницу, где его прооперировали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре внимания приморский поселок Пластун. Там, казалось бы, ничем не примечательный дорожный конфликт закончился стрельбой, кровотечением, ДТП и реанимацией. Но что самое интересное в этом происшествии, так это судьбоносная авария, которая спасла жизнь человеку.

Случилось все третьего июня. Мужчина ехал по поселковой дороге и в какой-то момент создал аварийную ситуацию. Другому водителю это крайне не понравилось. Между ними возник конфликт, оба даже вышли из авто и ругались на всю улицу, доказывая друг другу свою правоту. В какой-то момент 54-летний приморец услышал в свой адрес угрозы и не выдержал - достал «Сайгу» и сделал один предупредительный выстрел в землю. На этом он не остановился, вторая пуля попала в голову обидчика. По тому, что произошло дальше, можно смело писать сценарий для нового фильма. Истекая кровью, он добрался до своей машины и даже смог управлять ею. Спасением для него оказалась машина скорой помощи. Дальневосточник не растерялся и понял, чтобы выжить – нужно спровоцировать ДТП.

- Пациент, находясь в травматическом шоке с большой кровопотерей, для привлечения внимания совершил ДТП на перекрестке с автомобилем скорой помощи. Фельдшер и водитель отреагировали быстро, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Никита Жевлаков, врио главного врача Пластунской районной больницы. - Взяли и переместили пациента в автомобиль скорой медицинской помощи и отвезли в больницу, которая была расположена рядом. По пути фельдшер вызвал операционную бригаду. В течение часа пациента после предварительной подготовки успешно прооперировали. Он был помещен в реанимацию на двое суток. 5 числа мужчину перевели санавиацией в ККБ №2. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

Случайное стечение обстоятельств, судьбоносное ДТП и слаженная работа медиков сделали свое – сохранили жизнь человека. Теперь дело осталось за следователями, которые уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Более того, уже задержан 54-летний подозреваемый, с которым у приморцы был дорожный конфликт.

- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В жилище подозреваемого проведен обыск, осмотрен так же его автомобиль, изъята одежда и карабин «Сайга», из которого он произвел выстрел. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - отметила полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Приморцу грозит до 11 лет лишения свободы.

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