«Убила беззащитного малыша»: жительница Приморья после ссоры с любовником выбросила маленького щенка с 6 этажа

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В этот день две студентки медицинского колледжа в Партизанске проходили мимо дома по адресу: улица Ленинская,17. Внезапно девушки услышали крик, который доносился с верхних этажей. Они подняли головы и увидели, как незнакомка вышла на балкон вместе с щенком. Женщина держала светло-серую дворнягу на руках. В следующую секунду собака уже летела вниз с шестого этажа. Дама просто выбросила пса. От полученных травм полугодовалый щенок скончался. Девушки позвонили в полицию и рассказали об увиденном кошмаре оперативникам.

- Владелицей щенка, выбросившей его с балкона, оказалась 48-летняя местная жительница. В отделе полиции она объяснила свой поступок, тем, что во время распития спиртных напитков 59-летний сожитель потребовал, чтобы она выставила собаку на балкон. После чего, женщина предложила просто выбросить пса, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Информация о случившемся уже вызвала бурный резонанс в соцсети. Приморцы крайне озадачены тем, что в регионе участились случаи жестокого обращения к животным. «Убила беззащитного малыша», «самые страшные звери – это люди», «пора за такое сажать в тюрьму» - пишут дальневосточники в комментариях.

Полицейские уже инициировали проведение проверки по статье за жестокое обращение к животным. Виновной грозит до трех лет лишения свободы.

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