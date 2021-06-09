Такого не было почти век. Температурный рекорд побит во Владивостоке

Воздух прогрелся почти до +28 градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

По-настоящему летняя погода, которая установилась во Владивостоке в минувший вторник, вошла в историю, побив очередной жаркий рекорд. Как отмечают синоптики, температуры воздуха в это день достигли своего максимума в 16:00. Тогда столбик термометра поднялся до отметки в +27,8 градуса. Предыдущий рекорд этого дня был меньше больше, чем на один градус.

- Почти 100 лет назад, 8 июня 1927 года, во Владивостоке также стояла жаркая погода, но тогда столбик термометра поднялся лишь до отметки +26,4 градуса, - рассказали специалисты «Примгидромета».

Вместе с тем, синоптики спешат к нам с неприятными новостями. Как оказалось жара, которая стояла несколько дней во Владивостоке, несколько затянулась. Пора бы и честь знать. Уже в среду ветер изменит свое направление. Это и станет причиной ощутимого понижения температурного фона. Похолодает на 4-7 градусов. Температуры воздуха будут в пределах +19 +22 градусов. Теплее в этот день будет, разве что, в пригороде. Там на 3-5 градусов жарче.

А если взглянуть на онлайн-порталы погоды, можно и вовсе расстроиться, ведь уже на этой неделе нас ждет пасмурное небо и «долгожданные» дожди. Какой силы будет непогода – пока неизвестно.

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