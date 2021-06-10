Приморские театры готовятся уйти на каникулы

Приморский зритель признает: фестиваль «Метадрама» стал большим культурным событием. Фото: Vl.ru

Целая неделя июня уже пройдена, а это значит, что закрытие театрального сезона в культурных учреждениях Владивостока не за горами. «Комсомолка» рассказывает, как началась финишная прямая и как приморцы могут порадовать себя еще, перед тем как театры края уйдут на заслуженные каникулы.

Метанеделя

Самым ярким событием в театральной жизни Владивостока стал международный фестиваль современной драматургии «Метадрама», который уже в третий раз провел Приморский театр молодежи. В этом году фестиваль шел шесть дней, с 1-го по 6 июня, и за это время больше четырех тысяч зрителей посетили целых 37 мероприятий с разными формами, темами и содержанием.

- Перед нами стояла очень простая, но значимая цель - познакомить приморского зрителя с тем, каким может быть современный театр. В рамках фестиваля наши гости увидели и спектакль в автобусе, и спектакль-променад по Театру молодежи, а также смогли поучаствовать во фрактальной лаборатории режиссера Сергея Чехова (город Псков, - прим. ред.). Мы считаем, что мы справились с поставленной целью, ведь социальные сети пестрят сообщениями и отзывами о «Метадраме». Фестиваль уже живет своей отдельной жизнью. Мы рады, что смогли привлечь внимание горожан! - отметила директор фестиваля, художественный руководитель Театра молодежи Лидия Василенко.

За три года фестиваль успел сильно вырасти и расширить географические границы. На «Метадраму» приехали различные профессионалы культурного дела - именитые режиссеры, драматурги и театральные критики из Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых можно встретить обладателей престижных театральных премий. Свои спектакли представили театральные коллективы из таких городов, как Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, Благовещенск, Южно-Сахалинск. Отдельного внимания стоит и то, что в фестивале участвовала творческая группа Ассоциации актеров Куала-Лумпура.

Разнообразие участников фестиваля позволило приморским зрителям увидеть нечто новое и выйти за пределы привычного театра. Гости обсуждали спектакли, делились своими мнениями, слушали позицию критиков, присутствовали на читках, смотрели и слушали концерты и просто знакомились с миром современной драматургии, ее тенденциями и проблемами.

Как отмечают организаторы, впервые для «Метадрамы» была подготовлена насыщенная PRE-программа, в которую вошли воркшоп «Современный театр. Производство понимания», лаборатории актуального театра и читки пьес немецкоязычных драматургов.

Лидия Василенко. Фото: Приморский театр молодежи.

Два месяца спектаклей

Начало лета привычно ассоциируется с окончанием театральных сезонов в разных культурных учреждениях. И отчасти это так. Можно сказать, что театры выходят на финишную прямую. Театр молодежи, например, будет радовать своих зрителей еще два месяца. А на каникулы длиною в один месяц они выйдут в августе.

Перед тем как уйти на заслуженный отдых и начать набираться сил, артисты Приморского театра молодежи отыграют больше 50 постановок, среди которых и детские спектакли, и представления для более старшей аудитории.

Актеры продолжают радовать своих гостей новым спектаклем, поставленным по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», «Вселенная бесконечна» (18+). Это вольный пересказ известного произведения с вкраплениями и даже целыми ответвлениями авторских мыслей и рассуждений. В этой постановке вполне удачно сочетаются сторителлинг, «Маленький принц», жизнь самого Экзюпери, философия, космос, стендап и многое другое.

Также на сцене театра за два летних месяца можно выловить и спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», который появился в репертуаре недавно, в марте. Комедия по пьесе Пьер-Огюстена Карона де Бомарше, написанная в XVII веке, оказалась актуальна и в наше время, а ведь прошло больше трех столетий. Зрителей ждет интригующий сюжет, множество неожиданных поворотов и отличный юмор.

И, конечно, приморцы могут успеть на самую свежую из премьер - спектакль «Легенда Уссурийского края», который появился на свет в конце мая этого года. Это сценическая версия легенды о царе Куань-Юне, которую записал Владимир Арсеньев. О чем постановка? Лучше не раскрывать тайны и предложить зрителям выяснить все самим. Еще на пресс-конференции, посвященной премьере «Легенды», режиссер-постановщик Виталий Дьяченко наотрез отказался делиться подробностями сюжета. Он предпочитает, чтобы зрители сами пришли в театр, увидели происходящее на сцене своими глазами и отругали, если надо. Но сделали выводы сами.

Ефим Звеняцкий. Фото: Сергей БАЛАНОВ

И, конечно, Горькова

Театр имени Максима Горького за первые дни июня показал шесть спектаклей из своего постоянного репертуара. До конца месяца на сцене будет отыграно еще 12 постановок, в том числе и гостевые.

Новая неделя принесет Владивостоку долгожданную премьеру «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова. Постановкой занимался быстро ставший известным Сергей Руденок.

Сюжет повести известен каждому, а в тексте затрагиваются вопросы морали и науки, ответственности, последствий тех или иных действий и невежества, добра и зла, и многие другие. Сергей Руденок перенес события, происходящие в квартире профессора Преображенского, в наши дни. Ученый-медик одновременно создает нечто гениальное, человечка из «лаборатории алхимии», и при этом клонирует из собаки «чудовище». Насколько удалось передать атмосферу и идеи повести Булгакова, судить людям. И сделать это можно будет совсем скоро: премьера назначена на 11-е и 12 июня.

Вторая премьера лета от Театра Горького станет постановка пьесы «Там же, тогда же…» по произведению Бернарда Слэйда. Зрителям покажут историю, которая разворачивается в 1951 году в гостинице на курорте в Северной Калифорнии. Бухгалтер из Нью-Джерси Джордж Питерс и 24-летняя домохозяйка из Окленда Дорис знакомятся за ужином, сходятся ближе и на следующее утро просыпаются в одной постели. При этом они оба женаты на других и у каждого есть по трое детей. И все же герои договариваются ежегодно встречаться снова там же, тогда же. И так длится четверть века. Эта традиция сближает пару эмоционально, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Метаморфозы любви между мужчиной и женщиной можно будет увидеть 19-го и 20 июня.

- Независимо от ковидной ситуации и сложностей, которые и морально, и материально, и человечески присутствуют в Театре имени Горького, мы сохранили и репертуар, и зрителей. Мы получили поддержку со стороны правительства Приморского края, компенсацию убытков, которые имели место в связи с 50-процентной наполняемостью зала, - обозначил главный итог 88-го театрального сезона художественный руководитель Театра Горького Ефим Звеняцкий. - Самая большая удача для меня была постановка «Мастер и Маргарита», которую мы выпустили с труппой. И самые большие гастроли, которые состоялись через год, в Санкт-Петербург и Тулу.

Ефим Звеняцкий надеется, что болезнь, ставшая недугом, как и физическим, так и психологическим, не помешает будущим гастролям и премьерам. Артисты театра 22 июня улетают в Беларусь, чтобы с 25 июня по

5 июля подарить жителям Минска, Могилева и Гродно лучшие спектакли театра: «Мастер и Маргарита», «Собака на сене», «Поминальная молитва», «Товарищ», «Эдит и ее демоны» и «Крейсера».

А в это время, с 25-го по 27 июня, во Владивостоке отыграют артисты Уссурийского театра драмы имени В. Ф. Комиссаржевской. Они покажут владивостокцам свои лучшие и оригинальные постановки - «Жестокие игры», «Каренин», «Примадонны».