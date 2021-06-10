Белковый скандал: жительница Владивостока обнаружила в больничной еде личинку

Пациентка рассказала, что нашла «белковую добавку» в борще. Фото: facebook.com/groups/Vladivostorg/

Пациентка Владивостокской клинической больницы была шокирована обедом: она нашла в супе личинку. Женщина поделилась переживаниями с родственницей, а та в свою очередь предала историю огласке. Красноречивое фото «белковой добавки» взбудоражило соцсети и дошло до министерства здравоохранения Приморского края. Пресс-секретарь ведомства Светлана Дмитриченко связалась с руководством больницы. Начались проверки. «Комсомолка» выяснила подробности неприятной ситуации.

Екатерина Х. опубликовала в группе «Владивосток» на Фейсбуке фотографию с непонятной белой личинкой на тарелке и рассказала, что такой сюрприз обнаружила ее тетя. Она болеет ковидом и проходит лечение в Дальзаводской больнице.

– Не к вечернему столу будет сказано и показано, но не сдержусь. Сегодня (9 июня) на обед в Дальзаводской больнице был борщ. Для некоторых пациентов – с белком... Вот как? Как так-то? Если б кто сказал, возможно, не поверила бы. А тут фото прислал родной человек, который сейчас находится на лечении в этом учреждении, – написала Екатерина.

На публикацию отреагировала представитель министерства здравоохранения Приморья. Пресс-секретарь попросила представить доказательства того, что человек действительно находится в больнице (фото койки, палаты или коридора), а также спросила фамилию пациента. Спустя какое-то время Екатерина переслала фотодоказательства, а персональные данные предоставить побоялась.

– Смею предположить, что, указывая имя пациента и палату, отношение к нему в больнице сложится не лучшим для его здоровья образом, – написала женщина.

Женщина говорит, что окончательно потеряла аппетит. Фото: facebook.com/groups/Vladivostorg/

Пресс-секретарь минздрава показала фотографии обеда, который был в среду, а также представила корреспонденту «Комсомолки» комментарий от руководства больницы. По словам главного врача Владивостокской клинической больницы №4 Елены Новицкой, в учреждении хранятся образцы всех блюд, которые были приготовлены в течение трех последних дней, и специалисты возьмут пробы. Также она добавила, что все продукты проходят неоднократную проверку (при поступлении, приготовлении и при раскладке готовой еды в порционные одноразовые контейнеры), работает бракеражная комиссия.

– Мы уделяем особое внимание качеству приготовления еды, и за последние два года работы у нас такого не было, – сказала Новицкая.

Главврач заверила, что больница готова сотрудничать с пациентом, но пока в медучреждении недоумевают, откуда взялось насекомое.

– Если можно идентифицировать этого червяка, мы готовы разобраться, провести проверку, выяснить ситуацию, при каких условиях это произошло, но сейчас мы видим на белой непонятной поверхности непонятно откуда взявшегося червяка. Он даже не на красном бульоне, если его вытащили из борща, – добавила Новицкая.

Как стало известно из общения с Екатериной Х. и Светланой Дмитриченко, в тот же вечер в палату к пациентам пришла проверка. Разбирались в ситуации все: заведующий отделением, врач, повар, санитарки и даже психолог.

Днем 10 июня Екатерина приняла решение удалить публикацию, так как переживает за свою родственницу, активную суету в палате и «шумиху» вокруг ситуации. Но проверок больнице все равно не избежать.