Зарплата до 100 тысяч: ТОП-10 вакансий на лето подросткам в Приморском крае

Подросткам предлагают подработку на лето Фото: Евгения ГУСЕВА

В летний период работодатели традиционно ищут вожатых в детские лагеря, промоутеров, работников для гостинично-ресторанного бизнеса, а также сотрудников, которые займутся уборкой, благоустройством, озеленением территории и сбором урожая.

Кем можно устроиться

В Приморском крае вакансии, подходящие соискателям без опыта работы чаще всего относятся к сферам «Продажи», «Административный персонал», «Рабочий персонал», и «Транспорт, логистика»»

«Своеобразным «пробником» взрослой жизни для многих подростков становится летняя подработка. Если говорить о школьниках – то найти работу достаточно трудно, не все работодатели готовы трудоустроить несовершеннолетнего, так как это большая ответственность. Студентам, конечно, найти подработку гораздо проще. Однако сегодня рынок испытывает серьезный дефицит кадров, в том числе и тех сферах, где для работы не нужно иметь профессиональное образование – нужны курьеры, официанты, сборщики заказов, уборщики, многие компании не прочь взять стажеров в различные отделы. Так что, скорее всего, в этом году с подработкой на лето будет несколько проще. Кстати, сегодня в Приморском крае открыто более сотни вакансий, подходящих для подработки», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Среди соискателей из Приморского края в возрасте до 18 лет наиболее популярны такие профессии, как продавец (11% резюме), промоутер и консультант (по 9%). официант (7%), курьер и водитель (по 3%) и бармен (2%), интересно, что чаще всего юные соискатели в названии резюме используют формулировку «начинающий специалист» (21%), а не конкретную профессию.

Где искать вакансии

Самый простой вариант – найти работу по знакомству. Может, кому-то из старших родственников или друзей семьи требуется рабочий на лето. Если такой возможности нет, то можно поискать вакансии на официальных сайтах муниципалитетов, дворцов молодежи и образовательных учреждений. Также стоит помнить о трудоустройстве через центры занятости. Там подросткам предложат вакансии, не требующие специальной подготовки: озеленитель, почтальон, подсобный рабочий на промышленных предприятиях и в автомастерских. Трудоустройство по государственным программам временной занятости гарантирует безопасность: школьника официально оформляют, обеспечивают спецодеждой, соблюдают требования охраны труда несовершеннолетних работников. Самый распространенный вариант поиска работы – на профильных сайтах по поиску работы и в специальных группах в интернете.

Как не попасть к мошенникам

Юным работникам важно помнить, что компания не должна просить оплатить обучение, материалы, прием документов. Если в вакансии указана подозрительно высокая зарплата, то работа может оказаться криминальной или мошеннической. В срочном трудовом договоре должны быть зафиксированы условия труда, которые обговаривались на собеседовании: график работы, обеденное время, выходные, отпуск, зарплата. Если заключается договор гражданско-правового характера, стоит обратить внимание на пункт «Ответственность». В нем могут быть описаны различные штрафы и неустойки за малейшую провинность. Например, самые популярные финансовые наказания – за опоздание или не сданную вовремя работу. Однако бывают и совсем уж дикие пункты вроде платы за использование микроволновки или штрафов за невыход на корпоратив.

Стоит понимать, что при работе без трудового договора подростка могут просто «кинуть» с оплатой, а, если при исполнении трудовых обязанностей с ним произойдет несчастный случай по вине работодателя, добиться материальной компенсации будет крайне сложно. Специалисты по трудоустройству рекомендуют подросткам делать селфи в процессе работы и сохранять переписки с работодателем, это может помочь при обращении в трудовую инспекцию.

Как оформиться по закону

Трудовой договор, согласно российскому законодательству, можно заключать с 14 лет. Для этого потребуется письменное согласие родителей или опекунов, а также разрешение муниципального органа опеки. Гораздо проще с трудоустройством будет подросткам, которым уже исполнилось 16, а также тем учащимся вечерних школ, которым уже исполнилось 15. Трудовой договор с ними заключают на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями. Тем подросткам, которые устраиваются на работу впервые, организация обязана оформить трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования.

ТОП-10 актуальных позиций для соискателей с 14 лет в Приморском крае

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Оператору call-центра в ПАО «Ростелеком» заплатят от 15 000 до 30 000 руб. до вычета налогов

Дизайнеру в фотосалоне в Находке готовы платить от 15 000 до 30 000 руб. на руки

Начинающих специалистов от 16 лет ждут в Арт-парке Штыковские пруды. Им готовы предложить работу по нескольким направлениям на выбор и зарплату от 15 000 до 35 000 руб. на руки

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