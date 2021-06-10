Новые инициативы при переезде на Дальний Восток: бюджетные места в вузах и доступное арендное жилье

Многие темы ПМЭФ были посвящены развитию дальневосточных регионов Фото: Артем КИЛЬКИН

СНЯТЬ ДВУШКУ ЗА 6000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

«Развитие Дальнего Востока на протяжении последних семи с половиной лет происходит как бизнес-проект. По крайней мере в том, что касается бизнес-планирования и привлечения инвесторов. На Дальнем Востоке установлены беспрецедентные льготные налоговые режимы. Особенно в таком важном направлении для бизнеса, как социальные отчисления из фонда зарплат. Для инвесторов страховые взносы составляют не 30%, как по всей стране, а 7,6%.

Вместе с развитием бизнеса мы намерены агрессивно подтягивать социальную сферу... По совместному проекту с ДОМ.РФ базовая ставка аренды двухкомнатной квартиры на Дальнем Востоке составит 6000 рублей в месяц. Будет развиваться дальневосточная ипотека, но цены на жилье будут расти медленнее, чем в среднем по стране».

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

Ирина Яровая, депутат Государственной Думы:

«Давайте дадим Дальнему Востоку еще один стимул для инвесторов - при подписании первого соглашения разрешить выступать частному бизнесу заказчиком целевого бюджетного обучения в вузах под будущий инвестпроект. Тогда бизнес получит гарантированных высококвалифицированных специалистов, а молодое поколение - гарантированное рабочее место. Это же простимулирует ребят из других регионов страны приезжать на Дальний Восток, чтобы получить бесплатное образование и хорошую работу. Аналогичную программу надо распространить и на среднее специальное образование».

БУМ ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края:

«Хабаровский край был и остается передовым промышленным регионом. У нас на выходе самолет «Суперджет Нью» - он производится в Хабаровском крае. Так же как и самолеты пятого поколения, корветы, современные паромы.

У нас два больших НПЗ, которые модернизируются согласно планам. Мы видим хорошую занятость и хорошие зарплаты на этих производствах. Что нас сейчас волнует - это локализация (закупка оборудования и услуг у местных поставщиков - ред.). Она не идет. На крупных инвестпроектах она сейчас составляет 1%. И здесь есть вопросы к крупным руководителям государственных компаний. 30% БАМа идет по территории Хабаровского края, и мы хотим, чтобы при строительстве второй колеи привлекались местные поставщики.

Для нас это будет серьезный драйвер роста. Абсолютно поддерживаем решение президента о запрете на вывоз круглого леса из страны. Это стимулирует деревообработчиков, и у нас готовится запуск новых производств в этой отрасли. Ожидаем строительный бум, мы видим очень разогретый спрос населения, но есть узкое место - нет стройматериалов. Поэтому мы готовим площадки под новые производства стройматериалов».

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ - РЕГИОН-ТРИЛЛИОНЕР

Василий Орлов, губернатор Амурской области:

«Объем инвестиций в регион превышает 2 трлн рублей – это один из лучших показателей в России. У нас есть большая тройка новых проектов. Это газоперерабатывающий завод «Газпрома» и газохимический комплекс «Сибура» в городе Свободный, а также метанольный завод группы ЕСН в городе Сковородино. И не забудем про строительство космодрома Восточный в Циолковском, а также развитие БАМа. В регионе действует программа поддержки тех локаций, где эти инвестпроекты появились. Налоги от крупных проектов опережающими темпами направляем на развитие социальной сферы в Свободном, Циолковском и Сковородине, в том числе чтобы туда переезжали жить люди, которые будут работать на новых предприятиях».