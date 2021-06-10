Жадные металлурги на дальневосточном гектаре

«Дальневосточный гектар» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Закон о дальневосточном гектаре приняли в 2016 г. с целью освоения 170 млн га пустующих земель округа. С июня того года закон распространялся только на жителей ДФО, с февраля 2017 г. - на всех граждан России, а в дальнейшем - и на переселенцев.

На старте программы интерес к ней проявили 14% россиян, на Дальнем Востоке - все 27%. Реальность оказалась обескураживающей: на нынешнюю весну участки получили лишь 90 тыс человек, а общая площадь земель составила всего 63 тыс га.

В короткой заметке детально не проанализируешь, почему так произошло. Хотя главная причина, на мой взгляд, очевидна - катастрофическая некомпетентность чиновничества, причем, на всех этажах власти. Нет, пиар-эффект достигнут потрясающий, но дальше…

В программе не зашито практически никаких стимулов, чтобы побудить людей выйти из привычной зоны комфорта. Ни экономических, ни социальных, ни моральных. Бери гектар, который может оказаться непригодным ни для чего или находиться в собственности какого-нибудь военного лесничества, и через год начинай отчитываться. А также платить налоги.

Так дела не делаются.

Здесь можно порассуждать об оформлении участков в собственность сразу, а не через пять лет. Естественно, с обременением.

Или об обратной ипотеке, когда государство силами подрядчиков строит индивидуальное жилье со всеми коммуникациями, а потом новоиспеченный владелец на протяжении 25 лет рассчитывается, пользуясь льготами за каждого родившегося ребенка.

Или о туристическом кешбэке в размере 50% без ограничения суммы при условии, что туристы остановятся во вновь возведенных комплексах отдыха.

Да много о чем. Но по-настоящему вдохнуть в проект новую жизнь можно с привлечением к обустройству Дальнего Востока (и Арктики) крупнейших российских компаний.

Правительство могло бы предоставить им возможность отнесения затрат на «Дальневосточный гектар» к вычету из налога на прибыль. Эдакий налоговый кешбэк, но в двойном размере (стимул же): потратил миллион на строительство дороги или подведение электричества к конкретному домовладению - смело вычитай из налоговой базы два. Плюс - уже имеющиеся инвестиционные льготы.

Другой вариант: сетевые ритейлеры должны иметь налоговые стимулы вкладываться в развитие фермерских хозяйств, созданных по программе «Дальневосточного гектара», выпуская продукцию под своим брендом и, соответственно, реализуя ее в своих магазинах.

Простые решения, но на них у чиновников нет времени – нужно готовиться к форумам.