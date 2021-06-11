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Владивосток11 июня 2021 11:53

Группа «Каста» объявила о новой площадке во Владивостоке: "Наши люди" поднимут руки на берегу Амурского залива

Концерт на Водной станции ТОФ состоится уже в субботу, 12 июня (12+)
ТИХАЯ Екатерина
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Шоу пройдет 12 июня. Фото: афиша.

Шоу пройдет 12 июня. Фото: афиша.

Долгожданный концерт группы «Каста», который Владивосток ждал еще с прошлого года, наконец-то состоится. Причем музыканты выступят на открытом воздухе, площадка выбрана весьма необычная - водная станция ТОФ (Набережная, 7а). Шоу пройдет уже в субботу 12 июня (12+).

«Каста» приезжает во Владивосток в рамках своего юбилейного тура, который в этом году они сделали в поддержку нового альбома «Чернила осьминога». После приморской столицы музыканты посетят Екатеринбург и Пермь.

«Каста» – это российская группа из Ростова-на-Дону, которая делает музыку в жанрах хип-хоп и альтернативный рэп. Под таким названием коллектив появился в 1997 году.

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