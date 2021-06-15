Владимир Сунгоркин: Владивосток сейчас один из самых интересных городов в стране

Владимир Сунгоркин в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Главный редактор Издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин посетил Владивосток, в котором прожил значительную часть жизни, заканчивал Дальневосточный государственный университет и делал первые шаги в профессии. Во время визита на малую родину Владимир Николаевич нашел время посетить студию радио «Комсомольская правда Приморье», где в рамках передачи «Что будет» обсудил с журналистами самые острые вопросы для большинства приморцев – зарплаты, пробки и многое другое.

Прослушать эфир целиком можно по ссылке.

Владимир Сунгоркин в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Почему люди уезжают из Приморья и как это остановить?

- Причины кроются в экономической и психологической плоскости. Никаких других причин уезжать из Приморья я не вижу. Я жил в самых разных областях и считаю, что Приморье – это великолепный край, мягко говоря. Объективно, один из самых лучших уголков нашей необъятной родины. Это я не просто как заехавший турист говорю, который похвалил и уехал. Я провел в Приморье 10 лет своей жизни, пять лет учился и пять лет работал, и это были лучшие годы.

Поэтому надо искать здесь причины: экономика плюс психология, как ни странно. Что надо делать. Все программы поддержки, фонды и прочие красивые слова, как правило, превращаются в кормушки или пиар, до людей это все не доходит, а если и доходит, то… мы знаем список этих людей.

Первое, что надо сделать с Дальним Востоком и с Приморьем в частности: особый режим налогообложения. Сейчас налоги составляют порядка 40%, о чем трудящийся, как правило, не подозревает, потому что за него платит работодатель. Коль скоро Дальний Восток теряет людей, нужен особый налоговый режим. Это уже бы подняло зарплату процентов на 25% точно.

Может ли себе государство это позволить? Конечно, может. Потому что государство одной рукой берет налоги, а другой пытается помощь нам же - начинает делить их и распределять через фонды и прочие системы, которые только кормят чиновников и дают возможность украсть.

Второе: у вас в крае, в замечательном крае, моем любимом, многое что производится – оформляется через так называемые офшорные компании. Если копнуть ваших добытчиков рыбы или вольфрама-молибдена, то выяснятся фантастические вещи, что все эти копатели-перевозчики доходы спрятали в офшоры. А денег в бюджет оставляют мало. И у всех есть льготы, преференции, партнеры. Это гигантские деньги, утаиваемые от бюджета и не достающиеся населению. Деньги, уходящие в офшоры – это сотни миллионов долларов. Их бы хватило и на дороги, и на зарплаты.

И кстати, все эти преференции оформляются как законы, Приморского ли края, Сахалинской ли области, и оформляются замечательными людьми, именуемыми депутатами. «В целях поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата»… или как они там это пишут.

Владимир Сунгоркин в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Что такое комфортный город и станет ли Владивосток таким?

- На сегодня для меня комфортный город - это Москва. Где есть парки, где снижаются пробки, людей пересаживать на общественный транспорт. Я конечно Владивосток очень люблю это мой любимый город, но я сегодня ездил с водителем, он узнал, что я прожил тут много лет, и так зловеще мне говорит: ну и что, оценили, как изуродовали город?

Я думаю, ничего себе, начал с ним ругаться. Да вам, говорю, не угодишь. Что его изуродовали? Какой город стал - великолепный город. Движущийся по своему образу к Гонконгу. О чем много лет в советское время мечтали. Спрашиваю, а чем плох город? И вот он начал ругаться на пробки, на парковки, которых нету, на точечную застройку. Наверное он прав, как местный житель. Визуально город стал гораздо красивее, а для жителя он, наверное, не самый удобный. Хотя и набережная Цесаревича, я вчера прошел, обнадеживает. Ее можно дальше достроить, обустроить.

Но в городе должно появиться нормальное представительство от народа. Должны появляться те самые депутаты, над которыми сейчас все смеются, презирают, которые должны принимать решения, они, а не мэр, принимать решения, мы будем сто пятый небоскреб строить, как в Гонконге, или восьмиэтажную стоянку.

В Приморье Владимир Сунгоркин приезжал рассказать о трендах на МедиаСаммите Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несмотря на экзотичных мэров, которых у вас принято в тюрьму сажать по красивому владивостокскому обычаю, все равно этот город обречен на то, чтобы стать хорошим, процветающим городом. Он и сейчас один из самых интересных в стране. Но Владивостоку надо брать пример с Москвы, которую пытаются сделать витриной новой России. Все эти парки, велодорожки, выделенные полосы для общественного транспорта. Это вызывает конфликт, потому что по сути из Москвы выдавливают, создают дискомфортные условия ровно для одной массовой категории – автомобилистов. И это тема для Владивостока – на подумать. При нынешнем развитии автомобильного транспорта проблема пробок во Владивостоке не имеет решения. Даже тот водитель, который меня сегодня возил, искренне думает, что если придет умный человек в мэры, он что-нибудь такое придумает, что все будут на машинах ездить, и пробок не будет. Ну и добавляет, что «Надо еще понастроить дорог». Сплошных дорог. Дороги, а между ними немного домов. Тогда, наверное.

Только эта задача не имеет решения. Или пробки, или машины. В Москве автомобилистам стали создавать невыносимые условия, автомобилисты взвыли, но теперь такого нет, как во Владивостоке, где на Светланской даже куча машин. У нас автомобилистов загнали в гетто, развивают общественный транспорт. И у Владивостока тоже только такое будущее.

И это должно быть тоталитарное решение. Потому что городская Дума тут же встанет на сторону автомобилистов. Автомобилисты – активная часть населения, избиратели, они тут же сметут эту Думу, если та не дай бог вякнет что-то в пользу пешехода.

Это уже прошла Москва: мы за пешехода или нет? А пешехода никакого не существовало в Москве. Но когда стали расширять тротуары, когда с них согнали машины, развивали общественный транспорт – в Москве вдруг появился пешеход. Его не было, он где-то прятался. Сейчас огромное количество людей отказались от машин, потому что обнаружили, что без машины можно жить.

Но это трудный период, который надо будет пройти не оглядываясь на общественное мнение. Собянин это прошел, и как его только не называли. Но он выиграл. Вопли, которые я сам с утра до вечера слышал, подуспокоились, потому что появилось другое настроение. Если бы н провел бы эту работу, Москва бы стояла.

А Владивосток, как вы знаете, семимильными шагами идет к транспортному коллапсу. Прямо сейчас идет дождь и пробки в 9 баллов. И при этом я говорю непопулярные вещи, и сейчас кто за рулем меня слышит, уже проклинает этого «московского козла». Приехал тут, рассказывает сказки. Но если это не сделать, будет коллапс.

В Приморье Владимир Сунгоркин приезжал рассказать о трендах на МедиаСаммите Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Что будет с правым рулем?

- Попытка отменить правый руль была, провалившаяся. Как сейчас помню, во Владивостоке начались волнения, эти волнения произвели большое впечатление на Москву, присылали ОМОН, потому что свой ОМОН сам за правым рулем ездить. Думаю, чисто статистически, учитывая количество машин с правым рулем, они и до центральных районов добрались, мое подозрение, в ближайшие годы никто не решится на отмену правого руля. Просто это социально опасно. Так что, мне кажется, ничего плохого вас не ждет.

Хотя что такое хорошо, а что такое плохо – вопрос дискуссионный. Я сам ездил на машине с правым рулем и помню, что это все-таки более рисковая езда, когда надо кого-то обогнать, ты шею вытягиваешь.

А я ездил с правым рулем по Москве. Первую машину я привез из Японии в 1989 году, как положено, за 400 долларов. И на ней ездил по Москве. Меня милиция специально останавливала посмотреть, что это аз хрень такая: человек сидит, а на водительском месте никого нет.

- А какая была машина?

- «Тойота Камри» 1983 года.

Кончено, это вопрос чисто социальный. Хотя по хорошему правый руль надо ограничивать. Но это будут делать через повышение пошлин, ГЛОНАССОМ… сейчас так и идет.

- Внутренний туризм в Приморье будет развиваться, когда откроются границы?

- А что, думаете, все разбегутся?

Владимир Сунгоркин в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Сергей БАЛАНОВ

Волна схлынет, но часть останется. Сейчас идет перетягивание каната. Турцию закрыли, и черноморское побережье уже потирает руки. Но если мы здесь, в Приморье, не будем время зря терять, не просто деньги по карманам рассовывать, которые вдруг свалились, но будем обустраиваться. Хотя бы начнем с туалетов, с очистных сооружений. Более культурные забегаловки. В итоге мы приручим туристов. Но это огромный путь, нормальный путь. А почему б у нас не отдыхать людям? А где им еще отдыхать? У нас просто инфраструктуры нет. Сейчас она перегружена. Я помню, та же Шамора была и без ковида переполнена.