«Какой кошмар, бедный малыш»: отдых с другом в Приморье закончился для 9-летнего мальчика трагедией

На место происшествия даже выезжал прокурор города. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧП случилось в минувший понедельник, 14 июня, в Арсеньеве. Там два школьника решили искупаться в одном из местных водоемов. В итоге детская забава обернулась трагедией. 9-летний мальчик не умел плавать, зачем он вообще полез на глубину – неизвестно. Но все закончилось крайне печально – он утонул. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли реанимировать мальчика, им оставалось лишь констатировать смерть.

В социальных сетях информация об утонувшем ребенке распространилась молниеносно. Все очень переживали за родителей мальчика, которым предстояло опознать тело сына. «Какой кошмар, бедный малыш», «славный был ребенок», «зачем же они полезли в воду» - пишут приморцы в комментариях.

Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, на место выезжал прокурор Арсеньева Александр Непрокин. В надзорном ведомстве уже инициировали проведение проверки, чтобы установить все детали ЧП.

- Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Кроме того, будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

В ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход работы прокуратура будет держать на личном контроле.