Шамора не готова встречать отдыхающих

Работы по восстановлению моста запланируют на следующий год. Фото: Анастасия Котлярова

В понедельник, 14 июня, и.о. мэра Константин Шестаков вместе с профильными специалистами проверил, как арендаторы земельных участков в бухте Лазурной готовятся к летнему сезону. Обход начали с первого пляжа в районе кафе «Круиз», а закончили территорией гостинично-ресторанного комплекса «Синема».

На бумаге все выглядит лучше

Арендаторы планируют вместо деревянных построек на втором и третьем пляжах обустроить открытые террасы. Они будут располагаться так, чтобы не затрагивать обязательные 50 метров до воды, благодаря чему пляжная территория будет полностью сохранена. Проходы между террасами должны составлять три метра, прорабатываются вопросы доступности этих зон для маломобильных групп населения. Реальность пока выглядит не так привлекательно. Константин Шестаков раскритиковал арендаторов за то, что ремонтные работы движутся крайне медленно: не завершен снос строений, беседок и кафе, которые располагались на песке, нет освещения и камер видеонаблюдения, которые прописаны в плане, а прибрежная полоса не убрана. Разбираться с этим будет начальник АТУ Советского района Эдуард Комирный.

- Нам поручено привести в порядок набережную, точнее ту ее часть, которая является городской территорией. В некоторых местах нужно отремонтировать брусчатку, оборудовать проезды для маломобильных групп населения. И также провести работу с арендаторами по санитарии. К пляжному сезону они должны убрать мусор с берега, установить туалеты и контейнерные площадки для мусора. Всю эту работу сейчас оперативно будем выполнять, - рассказал Эдуард Комирный.

Также во время тайфуна был разрушен мост в бухте Лазурной, что нарушило целостность всей набережной. Работы по восстановлению необходимо запланировать на следующий год, а сейчас арендаторам нужно сделать временный деревянный настил, по которому люди смогут гулять.

Второй этап будет

Директор управляющей организации «Альтар» Станислав Примаченко рассказал, что в 2022 году будет второй этап благоустройства Шаморы. Старые здания по другую сторону пешеходного тротуара снесут, а на их месте построят новые. Работы будут происходить постепенно, чтобы гостям Шаморы было комфортно находиться на благоустроенной территории. Также он показал недавно построенную площадку на третьем пляже и отметил, что таких зон со временем должно стать больше.

Надо ускориться

Сейчас готовность пляжей низкая, и это необходимо исправить. Константин Шестаков резюмировал, что сотрудникам администрации города необходимо ускориться и сделать все от них зависящее, чтобы бухта Лазурная вызывала одобрение, а не сочувствие. Арендаторам же он посоветовал задумываться не только о прибыли, но и о социальной ответственности. По мнению Константина Шестакова, идея с детскими площадками и спортивными зонами могла бы эту социальную функцию отчасти реализовать.

Кстати

Последние несколько лет специалисты признают воду на Шаморе небезопасной для купания. По результатам проверки Роспотребнадзора в 2021 году пригодными для купания признаны только бухты Аякс, Воевода, Вятлина, Ахлестышева, Чернышева и Парис на Русском острове, Пограничная и Старка на Попова.