Названа дата ухудшения погоды – дожди, туман и ветер 25 метров в секунду обрушатся на Владивосток

Во Владивостоке дождь будет сопровождаться сильным ветром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра, 17 июня, континентальная часть Приморья окажется во власти теплого китайского циклона. Отсюда в крае будет солнечно, а температуры воздуха повысятся на 1-4 градуса. Специалисты предупреждают о том, что в прибрежных районах будет моросящий туман, но, к счастью, сопровождаться он будет потеплением. Но расслабляться не стоит. Уже в пятницу, 18 июня, синоптики передают ухудшение погоды на территории всего региона. На большей части края ожидаются осадки разной интенсивности.

Есть два варианта развития событий. Если циклон выйдет на Японское море и сместится на побережье, то в Приморье ожидаются обильные дожди. Если же траектория циклона пройдет удаленно, то никакого влияния на погоду не будет. Дожди будут вызваны лишь фронтальными разделами, значит ливней можно не ждать.

- Примгидромет проводит мониторинг всех поступающих данных, прогнозы будут еще уточняться. При подтверждении худшего варианта развития событий будет распространено штормовое предупреждение, - сообщают специалисты портала «Примпогода». - Во Владивостоке на этой неделе будет преимущественно облачная погода, местами туман и морось. Ветер юго-восточный, в основном, сильный. Суточный ход температуры воздуха сглажен: в ночные часы +10 +13 градусов, днем +13 +16 градусов.

Несмотря на то, что всю неделю погода во Владивостоке нас не баловала, дальше будет только хуже. В пятницу в городе прогнозируется морось, переходящая в дождь, и сильный ветер, чьи порывы достигают 20-25 метров в секунду.