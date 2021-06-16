«Вытащил баллончик и распылил в салон»: 92-летняя жительница Приморья потеряла сознание во время разборок на дороге

После выписки женщина поспешила найти своего героя. Фото: принтскрин видео.

Случилось все в обычный будний день во Владивостоке. Дорожные конфликты для дальневосточной столицы - далеко не редкость. Но чтобы в центре таких разборок оказывались женщины солидного возраста – что-то новенькое. 92-летняя жительница краевого центра вместе с внуком была на перекрестке Океанского проспекта и улицы Октябрьской. Машина, в которой сидела она, сравнялась на светофоре с авто незнакомца, в котором был не самый вежливый человек. Загорелся красный, и обе машины остановились.

- Мы двигались в сторону центра от Инструментального завода, нас слева попытался обогнать автомобиль. Да так, что мы едва не столкнулись с ним. И вот на светофоре, когда мы поравнялись, водитель второго автомобиля открыл окно и начал ругать нас грубой бранью, - рассказывает Любовь Анатольевна Маслеха. - Мне 92 года, я почти век прожила, но таких слов не слышала. У меня даже сейчас при воспоминании сердце болит. Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, Правила дорожного движения не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество.

Удивительно, но едкая жидкость попала именно в лицо пенсионерки. От испуга и боли 92-летняя дальневосточница потеряла сознание. Внук Любови Анатольевны так переживал за бабушку, что упустил обидчика. Они вместе начали ополаскивать ей глаза, а потом вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. По счастливому стечению обстоятельств поблизости оказался капитан полиции Алексей Фомин. Его внимание привлекла пробка, которая образовалась по той дороге.

– В это время я патрулировал от Инструментального завода в сторону центра. Я остановился, подошел и спросил у водителя, что случилось. Оказалось, что какой-то хулиган распылил женщине в лицо неизвестную жидкость и скрылся. Но так как дорожный конфликт не является ДТП, а относится к хулиганским действиям, то водителю я рекомендовал фиксировать место происшествия, делать фотографии. Сам же решил, что отвезу пострадавшую женщину в медучреждение. И вот на служебном автомобиле мы проследовали в поликлинику, где Любови Анатольевне оказали первую медицинскую помощь. Затем поехали в больницу– вспоминает Алексей Фомин, командир роты №1 батальона №1 в составе полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Капитан полиции был рядом с пенсионеркой до тех пор, пока к ней не приехали родственники. Тогда он со спокойной душой вернулся к патрулированию.

После того, как Любовь Анатольевна пришла в себя, решила найти спасителя в погонах. Пенсионерка не смогла оставить без должного внимания заботу и доброту, проявленную в ее отношении. В итоге, как только она выписалась из больницы, отправилась в ГИБДД. «Мне нужен капитан полиции по имени Алексей» - сказала она в дежурной части. Этого оказалось достаточным для того, чтобы найти героя.

- Любовь Анатольевна искренне пожелала Алексею счастья и хорошей службы. В ответ командир пожелал ей никогда не болеть и радовать близких людей крепким здоровьем, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

О том, удастся ли найти хулигана, из-за которого Любовь Анатольевна оказалась в больнице, покажет время. Но уже сейчас хочется надеяться на то, что на дорожном пути пенсионерки больше не встретятся такие негодяи.

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