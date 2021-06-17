А у меня из окна колючая проволока видна. В поселке Кневичи оформляют землю для нового СИЗО, который переедет из Владивостока

В региональном ГУФСИН рассказали, почему было принято решение о переносе изолятора. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Центр города – территория, которую власти из года в год стараются улучшить. Удивительно, что вместе с зелеными скверами на обложке столицы Дальнего Востока красуется следственный изолятор. Несколько лет назад стало известно, что СИЗО переедет. Строительство нового учреждения запланировано в селе Кневичи. Соседство с подозреваемыми в различных преступлениях мало кого может привести в восторг. Но, по данным службы исполнения наказания, никто не жаловался на счет выбранного места. Само же решение о переносе было оправдано даже не расположением на одной из центральных улиц.

- Учреждение расположено на склоне, в связи с интенсивностью движения в центре города затруднено конвоирование подозреваемых и стоянки специального транспорта, что осложняет дорожную обстановку, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю. - Срок службы учреждения более 100 лет, объекты недвижимости не соответствуют современным требованиям нормативных документов, здания изношены. Изолятор располагается посреди жилого массива, что способствует организации незаконных перебросов запрещенных предметов.

Официально сейчас в СИЗО №1 поживают около 1026 человек, среди которых 80 женщин и 15 несовершеннолетних. Лимит изолятора – 1261 подозреваемый и обвиняемый. Сколько будет жильцов к началу переезда - покажет время.

- Будущий СИЗО, соответствующий всем современным требованиям и нормативам, будет построен поселке Кневичи за счет федеральных средств. На данный момент разработан проект переноса учреждения, уже прошли публичные слушания и ведутся работы по оформлению земельного участка, - добавили в ГУФСИН.

К сожалению, информации о том, сколько будет стоить переезд СИЗО в Кневичи – неизвестно. Также пока неясно, когда именно проект будет окончательно реализован. Но то, что совсем скоро жители дома по Нерчинской из своих окон не увидят колючие проволоки и высокие заборы, факт. Осталось выяснить, что именно будет на месте съехавшего изолятора.

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