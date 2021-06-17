Кого зальет? Дан точный прогноз по грозовым ливням, которые взяли курс на Приморье

Специалисты рассказали, как долго продержится непогода в регионе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

То, что июнь – первый летний месяц, простая формальность для Приморья. Почти всегда, в это время в регионе пасмурно и дождливо, этот год также не стал исключением. Пока жители края задавались вопросом, когда же к нам вернется тепло и ясное небо над головой, синоптики объявили о приближении новой непогоды.

Осадки в Приморье прогнозируются уже в ночь на пятницу, 18 июня. Ожидаются дожди разной интенсивности. Некоторым районам «повезет» больше других – они увидят грозовые ливни. Днем в пятницу дожди будут иметь больше локальный характер. Но на этом еще не все. За непогодой придет новая непогода. Уже вечером в пятницу, а дальше и все предстоящие выходные, Приморье окажется во власти атмосферного вихря. Будет мокро. «Мокрее», чем в минувшие дни.

- Дожди умеренные и сильные, в некоторых районах будут сопровождаться грозами и туманами, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – В краевом центре погода ухудшится в ночь на 18 июня. Пауза между дождями будет лишь в пятницу днем. А затем вечером того же дня вихрь обрушится новой порцией осадков. Ветер усилится, днем возможны порывы до 20-25 метров в секунду. Температурный фон почти не поменяется до +16 градусов.

Специалисты пристально следят за поведением циклона, чтобы в случае худшего сценария объявить штормовое предупреждение. Но пока все под контролем.

Повезет только северо-восточным районам. Их непогода обойдет стороной и оставит без дождливого внимания. Более того, обрадовать горожан тем, что рабочая неделя в Приморье начнется с солнечной погоды, синоптики не могут. Ждем июль. Вдруг он вспомнит, что лето людям нравится больше.

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