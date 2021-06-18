Никаких больше вечеринок. Во Владивостоке отменили массовые мероприятия

Снова коронавирус оставил город без развлекательного контента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовые, торжественные, развлекательные мероприятия с общей численностью больше 40 человек во Владивостоке отменены. Об этом 18 июня сообщил Константин Шестаков на своей странице в сети. Связано такое решение, разумеется, с, так называемой, третьей волной коронавируса.

- Сегодня во Владивостоке тревожная ситуация. Темпы заболевания коронавирусом по сравнению с общекраевыми превышают практически в два раза. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы введение серьезных ограничительных мер на территории города Владивостока не понадобилось. Конечно, понимая требования Роспотребнадзора, мы приняли решение об отмене всех торжественных, развлекательных, массовых мероприятий на территории города Владивостока. Мы отлично понимаем, что на нас лежит большая, серьезная задача. Мы кратно увеличим контроль за соблюдением масочного режима. Мы должны вакцинироваться. Мы должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя, - резюмировал и.о. главы Владивостока Константин Шестаков.

Сейчас назревает главный вопрос – будут ли проводить выпускные или этот год снова оставит детей без праздника. О том, закрываются ли ночные клубы, бары, рестораны и кафе, а также будут ли снова вводится штрафные санкция для нарушителей - пока не уточняется.

Ранее Роспотребнадзор давал рекомендации, чтобы количество участников на торжественных и иных развлекательных мероприятиях не превышало 40 человек.

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