История начинается. Во Владивостоке возродили футбольный клуб «Динамо»

Пресс-конференция, посвященная важному событию, прошла 18 июня. Фото: Пресс-служба ГК «Аква-Ресурсы».

Возрожденный футбольный клуб «Динамо-Владивосток» примет участие в новом сезоне Первенства России по футболу среди команд клубов Второго дивизиона ФНЛ. Домашние матчи команда будет проводить на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Об этом 18 июня на пресс-конференции сообщили председатель регионального совета «Динамо» генерал – майор полиции Олег Стефанков и президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов.

Как заявил Олег Стефанков, в спортивном обществе осознавали, как Приморскому краю не хватает большого футбола.

– В кратчайшие сроки все усилия были объединены в единое целое, проделана большая сложная работа и сегодня мы готовы объявить, что команда футбольного клуба «Динамо-Владивосток» примет участие от имени Приморского края в чемпионате России по футболу. Возрождая команду, мы возрождаем спортивные традиции «Динамо» и приморского футбола. Приглашаем всех на игры и ждем любителей этой прекрасной игры на нашем стадионе уже в августе, – добавил Олег Стефанков.

Председатель регионального совета «Динамо» генерал – майор полиции Олег Стефанков. Фото: Вадим ПОПОВ

По словам Руслана Кондратова, для него, как для партнера клуба прежде всего важно, что у клуба будет надежное, эффективное и прозрачное управление.

– Это вопрос доверия спонсоров, чтобы все выделенные деньги пошли на команду и создание инфраструктуры. И как результат – на качественный футбол для болельщиков. В структуре мощного всероссийского общества «Динамо» приморский футбол получит новый импульс развития. И команда не будет зависеть от политической обстановки и желания отдельных людей закрыть ее или обанкротить. Поэтому мы поддерживаем возрождение футбольного клуба «Динамо-Владивосток». Мы хотим воссоздать футбол в крае, а для этого надо двигаться поступательно, – рассказал Руслан Кондратов.

Президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», президент ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов Фото: Вадим ПОПОВ

Управляющий спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер представил генерального директора клуба Евгения Алхимова и главного тренера команды Сергея Бойко.

– Сейчас мы находимся на этапе селекции: просматриваем прежде всего приморских игроков. Общаемся с теми, кто играет в других регионах, многие хотят вернуться. Далее у нас пройдут учебно-тренировочные сборы в Подмосковье, где удобно проводить товарищеские матчи с другими командами. Работа предстоит трудная, но мы готовы доказывать, что нам не зря оказали доверие, – рассказал Сергей Бойко.

Главный тренер команды Сергей Бойко. Фото: Вадим ПОПОВ

Как отметил генеральный директор Евгений Алхимов, приморский клуб распределили в III группу зоны «Центр».

– 23 июня будет опубликован календарь турнира, мы узнаем точный состав участников нашей группы и когда проведем первый матч на домашнем стадионе «Динамо» во Владивостоке. Также у нас уже подписан первый контракт с игроком – им стал Георгий Журавлев, лучший бомбардир зоны «Центр» прошлого сезона. Но костяк мы будем строить с приморскими игроками, которые сейчас находятся в стадии подписания контрактов, о чем вы узнаете первыми, – сообщил Евгений Алхимов.

Генеральный директор клуба Евгений Алхимов. Фото: Пресс-служба ГК «Аква-Ресурсы».

Отвечая на вопрос о поддержке находкинского «Океана», Руслан Кондратов акцентировал, что команда сейчас идет в лидерах чемпионата Приморского края и впоследствии войдет в общество «Динамо».

– Мы поддерживаем и продолжим поддержку находкинского «Океана». Главное – сейчас завершаем первый этап реконструкции стадиона в Находке, где уже идет монтаж кресел и освещения, закуплен искусственный газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА. После завершения, это поле мы передадим в структуру «Динамо», и новый стадион станет домашним для находкинской команды, – добавил Руслан Кондратов.

Говоря о развитии молодых приморских футболистов, управляющий обществом «Динамо» Эдуард Сандлер отметил, что с краевой школой олимпийского резерва заключено соглашение о взаимодействии и участии в соревнованиях всех детских команд под брендом «Динамо».

– Кроме того, мы проводим просмотр желающих и умеющих играть в футбол молодых ребят. И регулярно наблюдаем за игроками ДЮСШ, – добавил Евгений Алхимов.

Завершая пресс-конференцию, руководство команды отметили, что бюджет «Динамо-Владивосток» позволит команде бороться за первую пятерку в чемпионате.

– В организационном плане нам оказывает большую помощь Николай Александрович Толстых, которому в должности заместителя председателя ВФСО «Динамо» удалось систематизировать работу центрального совета со всеми спортивными клубами страны, все что касается «Динамо» сейчас упорядочено и находится на контроле, – подчеркнул Эдуард Сандлер.

Управляющий спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер. Фото: Вадим ПОПОВ

«Динамо» – советский футбольный клуб из Владивостока, в 1964 году назывался «Пограничник». Основан не позднее 1944 года. 7-кратный чемпион Приморского края, 9-кратный обладатель Кубка Приморского края, обладатель зонального Кубка РСФСР среди команд КФК 1965 года. Последний раз попытки возродить «Динамо-Владивосток» предпринимались в нулевые годы, но они не увенчались успехом.