Пыль в глаза. Угольное лобби объявило войну губернатору Приморья?

Прямо сейчас решается вопрос, превратится ли Славянка во вторую Находку Фото: Сергей БАЛАНОВ

Муниципальный комитет Славянского городского поселения сегодня, 18 июня, принял решение о самороспуске. Депутаты заявили, что больше не могут работать в условиях колоссального давления, которое на них якобы оказывает вот уже несколько дней губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его подчиненные.

Ранее они написали открытое письмо, да не кому-нибудь, а самому Владимиру Путину, в котором прямым текстом сообщают: «…столкнулись с колоссальным административным и политическим давлением со стороны районных и региональных властей, а именно — должностных лиц Администрации Хасанского муниципального района и Правительства Приморского края… формат с каждой беседой становился всё более жестким. Давление оказывается в первую очередь на депутатов, которые являются работниками бюджетных структур и находятся в служебной зависимости. Нашим коллегам-предпринимателям грозят проблемами с ведением бизнеса». Также им якобы грозили кадровыми решениями по линии партии «Единая Россия».

В итоге 11 из 15 депутатов проголосовало за прекращение полномочий. Подобного открытого противостояния мундепов с краевыми властями Приморье не помнит давно. Что же стало причиной?

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ

В своем открытом письме депутаты сообщили, что глава региона еще 8 июня провел встречу с депутатами Муниципального комитета, в ходе которой настоятельно потребовал отменить два принятых ими решения. Первое - «О внесении изменений в генеральный план Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» от 18.12.2020, второе - «О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки Славянского городского поселения» от 07.04.2021.

По словам депутатов, эти изменения в генплан и ПЗЗ – «рабочие процедуры по приведению местной нормативной базы в соответствие с решениями, принятыми вышестоящими органами власти. В частности, инвестпроект, предполагающий развитие портовой инфраструктуры в Славянке, утвержден на федеральном уровне и официально включен в общегосударственные отраслевые программы». Далее в письме говорится, что эти изменения ну очень нужны «для дальнейшей реализации на территории поселения целого ряда социально-значимых проектов. Это проектирование и строительство очистных сооружений и нового водовода, разработка трех карьеров с общеполезными ископаемыми, реконструкция водно-гребной базы в рамках нацпроекта «Демография», развитие эко-фермы и многих других. Необходима была корректировка вышеуказанных муниципальных правовых актов и для введения в эксплуатацию недавно построенного в Славянке Физкультурно-оздоровительного комплекса»…

На первый взгляд кажется, что депутаты молодцы, внесли важные изменения, которые на общественных слушаниях поддержали местные жители и которые теперь хотят отменить вышестоящие власти. Особенно когда читаешь про «эко-фермы» и «строительство очистных сооружений».

Но стоит, пожалуй, обратить внимание и на слова «развитие портовой инфраструктуры».

НАДО БОЛЬШЕ ТЕРМИНАЛОВ?

Напомним для непосвященных, что мировые цены на уголь живут циклами, то падая до состояния, когда добыча его становится практически нерентабельной, то взлетая до небес и обогащая всех, кто причастен к экспорту. Последствия очередного подъема цен Приморье ощущает на себе последние несколько лет, особенно Находка, где под перевалку угля перепрофилировались даже те причалы, которые для этого никогда не использовались. Справедливости ради, экономика края тоже ощущает рост спроса на российский уголь: в виде налогов, рабочих мест, социальных программ.

Но не Находкой единой. Пока этот бизнес приносит деньги, новые терминалы растут на берегу, например, Уссурийского залива. Приглядываются инвесторы и к Хасанскому району… Не останавливает их ни тот факт, что именно здесь расположены главные летние курорты Дальнего Востока, такие как Андреевка, ни единственный в России морской биосферный заповедник, ни заказник «Земля леопарда». Вообще, Хасанский район обычно именно так и воспринимается – жемчужина туризма и эко-просвещения. Но, видимо, не всеми.

Новость о том, что под Славянкой хотят построить угольный терминал, появилась еще в 2012 году. Проект называли морским перевалочным узлом, однако отсутствие слова уголь в названии не смогло запутать экоактивистов, и они с тех пор провели немало протестных мероприятий в защиту местной экологии.

Но вот что интересно: чтобы принять те самые изменения в Генплан и ПЗЗ, нужно было одобрение местных жителей в ходе общественных обсуждений. И такое одобрение, по словам депутатов, было получено. Неужели жители Славянки проголосовали за строительство терминала? Вот и в прокуратуре заподозрили неладное, и губернатор Приморья подумал, что это звучит странно.

«Мы категорически против тех решений, которые были незаконно проведены. На это имеется протест прокуратуры о том, что публичные слушания были проведены с нарушением закона. Мы видим это и по тем жителям Славянки, с кем встречались. Они крайне недовольны. Без их участия принимались эти решения. Непонятно и отсутствие проекта, и объём вложений, какие виды работ будут вестись, что будет делаться с той сопкой, куда будет деваться грунт, и вообще, что там будет происходить. Ничего этого не было представлено людям», - прокомментировал Олег Кожемяко журналистам.

РАЗОБРАТЬСЯ – ЭТО ПРОСЬБА ЖИТЕЛЕЙ

Все происходящее сейчас пытаются представить как противостояние главы региона и инвестора, а депутаты, якобы, стали политическими заложниками этой борьбы. Но если копнуть глубже, картина начинает выглядеть иначе. «Комсомолка» решила узнать, что об этом всем думают жители района.

«Не смешите меня, какое развитие? Уголь посреди Славянки, чтобы убить все живое? Вы в Славянке были, вы видели, какой маленький поселочек? Где тут людей засыпать углем. Это какой-то беспредел. Где они набрали эти подписи? – возмущается Лилия Николаевна Никулина, председатель совета предпринимателей поселка Славянка, генеральный директор компании «ФеЛиНи». - Когда избирали муниципальный комитет, по логике вещей, депутаты должны отстаивать интересы жителей и соблюдать законы. Это идет красной чертой. Все что связано с выделением земельных участков, изменениями генплана и ПЗЗ – все это проходило с нарушениями, жители много писали об этом, обращались в прокуратуру. И на данный момент не губернатор оказывает давление, а прокурор призывает выполнить предписание. Муниципальный комитет устраивает какой-то протест в угоду строительства терминала. А Олег Николаевич включился по просьбе жителей помочь разобраться в ситуации».

«Я огорчен, что у власти оказались люди, которые, следуя интересам конкретных коммерческих структур, так спокойно бросают свой народ, когда есть текущая работа, нужно принимать бюджет, готовиться ко Дню Славянки, там рассматривается вопрос о присвоении звания почетного гражданина – пожилым людям, которые, бог его знает, может и не доживут до этого. Но все к этому шло, потому что группа депутатов явно противопоставила себя мнению населения, - комментирует первый глава Славянского городского поселения Юрченко Андрей Борисович, ныне руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Экоферма» в селе Рязановка. - Когда я избирался, мне тоже задавали этот вопрос - буду ли я голосовать в пользу определенных структур. Я сказал, что нет, я буду голосовать в пользу населения, ну и естественно, был вычеркнут из всех перспективных списков. Я был депутатом, и главой, формировал первый муниципальный комитет в свое время. Я всегда говорил: приходишь к власти – все, составь все свои проблемы за спиной и делай только то, что нужно народу. Но эти люди об этом забыли.

А ведь когда-то мы были очень активны, первыми сформировали администрацию Славянки, сделали первый генеральный план, разработали стратегию развития Славянского городского поселения. Когда мы ее разрабатывали, совместно с ДВГУ, я ее даже на форуме представлял в Санкт-Петербурге и там все были поражены, что такое маленькое поселение до этого додумалось, мы же там конкретно обрисовали будущее – на основании запросов населения. Мы анкетировали не только наших граждан, но и туристов летом: какой вы видите Славянку. И безусловно, не было в этой стратегии места терминалу, который сейчас пытаются завуалировать под «балкерный». Конечно же, нет. У нас такой потрясающий рекреационный ресурс. Если он не будет использоваться должным образом, однозначно, это будет потеря для населения».

И такое мнение транслируют не только жители Славянки.

«2015 год. Дума Находки вносит изменения в Правила землепользования и застройки и превращает зону П-1 (портовая) в П-3. Казалось бы, ничего страшного. А на самом деле это позволило законно оформить разрешение на перевалку сыпучих грузов в Находке в центре города. И все! И кто автор этой идеи? Это люди, которые думают о своих прибылях, а не об условиях, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Михайлович Логинов. - Было это при губернаторе Миклушевском, но в 2013 году тот же губернатор Миклушевский заставил своим волевым решением как раз думу Хасанского района отменить решение о согласовании и выделении земельного участка под строительство угольного терминала в Хасанском районе. Но кто-то вот тихой сапой решил протащить это решение еще раз.

По моему мнению, Хасанский район для отдыха предназначен. Хватит там Посьета одного. Уж если мусорить, то в одном месте, не растаскивать по всему краю. Еще раз напомню: 2015 год, дума Находки принимает решение, о котором я вам говорил. И сразу же 13 стивидоров оформляют законным образом лицензию на перевалку сыпучих грузов в центре города. Население Находки за прошедшие 6 лет уменьшилось на 20 тысяч человек… Что будет со Славянкой?»