Отказался сдавать анализы на состояние опьянения: в Приморье автомобилист насмерть сбил 14-летнюю девочку

Девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Фото: dpscontrol

В Приморье погибла 14-летняя девочка, пересекавшая проезжую часть дороги в неположенном месте. ДТП произошло в Находке в районе автобусной остановки на улице Нахимовской. Как сообщили в краевой пресс-службе УМВД, подростка сбил автомобиль Toyota Corolla. Иномаркой управлял 26-летний молодой человек, который впоследствии отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля Toyota Corolla двигался со стороны улицы Горького в направлении улицы Ленинской. Во время его движения на дороге появилась девочка. Она перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.

Наезда избежать не удалось. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Направления движения автомашины и девочки. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Стаж вождения водителя автомашины Toyota Corolla составляет 5 лет. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Авария произошла в темное время суток, однако на участке дороги присутствовало электрическое освещение.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По факту автопроисшествия сотрудники полиции проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.