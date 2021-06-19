Житель Владивостока в одних трусах просидел ночь в сломанном лифте - думал, что это квест

Когда кабину лифта открыли, мужчина отказывался выодить

Удивительная история приключилась в субботу, 19 июня, в доме № 54 по улице Нерчинская. Поздней ночью в двенадцатиэтажке сломался лифт. И все бы ничего, если бы в тот момент в кабине не находился мужчина. По причине, о которой история умалчивает, он был в одних трусах.

Как рассказали в мэрии Владивостока, сообщение о неисправности лифта поступило в диспетчерскую где-то в половину второго ночи. После этого диспетчер попытался связаться с кабиной лифта, однако ему никто не ответил. Как итог: заявка о поломке лифта и отправилась в статус "ожидание ремонта".

Однако утром местные жители забили тревогу: в кабине лифта громко кричал мужчина. Звал на помощь.

В то же утро - где-то в половине десятого - ремонтировать лифт приехал электромеханик аварийной службы. И какого же было удивление работника, когда в кабине лифта он обнаружил мужчину в одном нижнем белье. На вопрос "что он тут делает?", пассажир ответил: "я подумал друзья со мной играют в квест".

Изрядно удивившийся механик также спросил мужчину о том, почему тот не отвечал диспетчеру и не нажал на кнопку вызова. На что горе-заложник ответил, что не знает, на какие кнопки нужно нажимать, и где они вообще находятся.

Впрочем, на этом странности не закончились. Далее по сюжету работник аварийной службы попросил мужчину покинуть кабину лифта. Вот только от этого заманчивого предложения пассажир отказался. Аргумент был один: «Не буду выходить, пока не покурю».

Уговорами мужчину все же удалось вытащить из лифта.

Но и это еще не все. Подробности о которых возможно кто-то не хотел знать: после лифта пассажиру стало плохо и его стошнило.

Конец.