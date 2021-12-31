Новогоднее поздравление губернатора Приморья Олега Кожемяко 2022

Олег Кожемяко поздравил жителей приморья с наступающим праздником. Фото: primorsky.ru

Накануне одного из любимых праздников детей и взрослых – Нового года, самое время подводить итоги и делиться планами на будущее. Пожалуй, ни одно торжество не должно обходиться без добрых слов и поздравлений. Не остался в стороне от традиции и глава региона. Предлагаем и вам прочитать новогоднее поздравление приморцев и гостей города от Олега Кожемяко с Новым годом 2022.

Дорогие приморцы и гости края!

Нам всегда хочется, чтобы будущий год был лучше предыдущего. И в этот раз мы так же планируем, мечтаем, загадываем под бой курантов сокровенные желания, смотрим в 2022 год с неизменным оптимизмом, верим в лучшее, надеемся, что он станет годом окончания пандемии. Но даже в такое непростое для всего мира время нам с вами удалось продолжить движение вперёд в развитии Приморского края.

Вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются новые детские сады и поликлиники, решаются проблемы обманутых дольщиков, преображаются улицы и общественные пространства.

Несмотря на пандемию и вызванные ей сложности, нам удалось достичь определенных успехов в развитии краевого здравоохранения. Открыты новые поликлиники, в десятках больниц обновлено оборудование, внедрены новые цифровые технологии. Все это делается для одной цели -, чтобы каждый житель Приморья видел, что качество медицинского обслуживания в крае действительно улучшается.

Последние несколько лет мы активно совершенствуем образовательную систему Приморского края: за 2020-2021 годы более 70 объектов отремонтированы за счет краевого бюджета. Продолжаем поддерживать учителей. У нас много прекрасных, талантливых, профессиональных педагогов. Увеличиваем заработную плату, вводим новые доплаты и меры поддержки, проводим форумы и делаем все возможное, чтобы педагогам комфортно и спокойно работалось в крае.

Хороших результатов добились в строительной сфере. В этом году сдали первые дома по программе «Арендное жилье», ввели в эксплуатацию еще несколько долгостроев. Это значит, что ещё десятки семей наконец-то будут отмечать Новый год в собственных квартирах, а специалисты важных для края отраслей смогут получить в аренду жилье по низкой цене, тем самым сократив свои расходы.

Большое внимание уделяем развитию Владивостока – столицы всего Дальневосточного федерального округа. В этом году мы направили больше 700 миллионов рублей «единой субсидии» на ремонт его фасадов, дорог гостевого маршрута, благоустройство центральной площади и набережной на острове Русском.

Наращиваем ремонт автомобильных дорог регионального значения. Идет реконструкция 14-ти мостов. Подчеркну, что столько масштабных работ по ремонту мостов в крае не велось несколько последних десятилетий. Мы взялись за это дело.

В этом году после перерыва, вызванного ковидом, в крае сново прошёл Восточный экономический форум, на полях которого Правительство региона заключило десятки соглашений более чем на 500 млрд рублей инвестиций.

Мы многого достигли в уходящем году, и я уверен, что нет такой проблемы, с которой мы не справимся сообща.

Дорогие приморцы! От всей души поздравляю вас с Новым 2022 годом! Пусть он станет по-настоящему счастливым для каждого из вас. Пусть в ваших домах царит уют, согласие и благополучие. Искренне желаю вам крепкого здоровья, исполнения желаний и ярких новогодних дней! С праздником!

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.