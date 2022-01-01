Парламент Приморья напомнил о новых законах, которые вступят в силу в 2022 году

Изменения ждут россиян на протяжении всего года Фото: ИВАНОВА Диана

Парламент Приморья напомнил о том, что с начала года в силу вступают новые федеральные законы. Изменения ждут россиян на протяжении всего года.

Согласно поправкам с первого января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. Обязательным техосмотр останется в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца. Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Также техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Больничные листы станут полностью электронными. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования.

Банковские вклады обложат налогами. Строго говоря, закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год: но только в 2022 году россиянам впервые придется его заплатить – налоговые извещения придут по итогам 2021 года.

Социальные сети должны открыть филиалы в России. Закон касается интернет-компаний с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей, точный список таковых составляет Роскомнадзор. Так же им нужно будет разместить на своём сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, установить на сайте рекомендованный ведомством счетчик посещаемости.

Должникам оставят прожиточный минимум. 1 февраля вступают в силу поправки в закон, задача которого защитить доходы должников от приставов. Не все, конечно – только на самое необходимое. Сумму определили прожиточным минимумом трудоспособного населения: в 2022 году она составит 13 793 рубля. В регионах, где местный прожиточный минимум выше – сохранять на счетах будут больше.

Болельщикам оформят Fan ID. Речь в них идёт о паспорте болельщика. Раньше Fan ID использовали в России на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира 2018 года. Он был обязательным для всех зрителей. Правительство определит список спортивных соревнований, попасть на которые можно будет только «при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации».

Налоговый вычет – за фитнес и спорт. Закон, который определяет, что налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. То есть сам вычет можно получить в 2023 году, но чеки и договоры плов начинать собирать. Получить вычет можно будет не только на себя, но и на детей до 18 лет. Максимальный размер вычета за спортивные и оздоровительные услуги ограничен 120 тысячами рублей за год. Это означает, что сумма вычета составит не более 15,6 тысячи рублей.