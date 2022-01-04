Праздничные ярмарки пройдут во Владивостоке

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Праздничные выходные в начале января порадуют жителей и гостей дальневосточной столицы стартом ярмарок. О том, на каких улицах и что можно будет приобрести – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным пресс-службы администрации Владивостока, вкусные фермерские продукты будут продаваться на трех площадках в городе. Продолжат ярмарки свою работу и в канун Рождества.

«Ярмарка на Жигура» будет работать 5 и 6 января и далее каждые выходные с 15 по 27 февраля включительно

«Ярмарка на Верхнепортовой»будет работать с 6 января и далее каждую пятницу с 14:00 часов до 28 января. Здесь можно будет приобрести свежее мясо, молоко, а также полезные дикоросы и ягоды.

В планах – проведение «Ярмарки на Басаргина» в воскресенье, 9 января.

Время работы площадок – с 08:00 до 20:00 часов.

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