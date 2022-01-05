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4 января 2022 23:41

Автоелку из более чем 80 автомобилей выстроили водители во Владивостоке

Для вырисовки контуров света машины включили "аварийки"
Ростислав САХАЛИНОВ
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Для создания новогодней автоели приезжали даже из других городов. Фото: @Fit_VDK_Club

Для создания новогодней автоели приезжали даже из других городов. Фото: @Fit_VDK_Club

Удивительную инсталляцию представили автоклубы Приморья. На аэродроме на Седанке накануне, 4 января, жители смогли создать новогоднюю автоелку. Участие приняли более 80 водителей.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", для инсталляции включили аварийную сигнализацию - так удалось добиться повторения эффекта светодидодов на новогодней гирлянде. На кадрах машины будто с помощью трафарета ровно выстроились в одну огромную новогоднюю елку.

Снимали инсталляцию с помощью квадрокоптеров. Организатором выступил автомобильный клуб (Fit_VDK_Club), посвященный владельцам одноименной иномарки Honda. Однако помогали и другие автоклубы, и обычные водители, заинтересованные затеей.

На создание ушло несколько часов - организаторы начали еще при закатном свете, закончились съемки флешмоба уже поздней ночью.

Напомним, новогодняя автоелка - пусть и не ежегодная, но частая приятная традиция автолюбителей дальневосточной столицы. В разных уголках города ее создают не в первый раз - приезжают для участия даже жители Уссурийска, Артема, Находки.

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Масштаб и размах, разумеется, потребовали тренировки — она состоялась за сутки до флешмоба (подробнее)

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