Автоелку из более чем 80 автомобилей выстроили водители во Владивостоке

Для создания новогодней автоели приезжали даже из других городов. Фото: @Fit_VDK_Club
Удивительную инсталляцию представили автоклубы Приморья. На аэродроме на Седанке накануне, 4 января, жители смогли создать новогоднюю автоелку. Участие приняли более 80 водителей.
Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", для инсталляции включили аварийную сигнализацию - так удалось добиться повторения эффекта светодидодов на новогодней гирлянде. На кадрах машины будто с помощью трафарета ровно выстроились в одну огромную новогоднюю елку.
Снимали инсталляцию с помощью квадрокоптеров. Организатором выступил автомобильный клуб (Fit_VDK_Club), посвященный владельцам одноименной иномарки Honda. Однако помогали и другие автоклубы, и обычные водители, заинтересованные затеей.
На создание ушло несколько часов - организаторы начали еще при закатном свете, закончились съемки флешмоба уже поздней ночью.
Напомним, новогодняя автоелка - пусть и не ежегодная, но частая приятная традиция автолюбителей дальневосточной столицы. В разных уголках города ее создают не в первый раз - приезжают для участия даже жители Уссурийска, Артема, Находки.
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Масштаб и размах, разумеется, потребовали тренировки — она состоялась за сутки до флешмоба (подробнее)
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