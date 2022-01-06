Гляньте, кого мы видим: очередная встреча людей с амурским тигром в Приморье попала на видео

Полосатую кошку встретили у дороги в Тернейском районе Фото: кадр с видео очевидцев

Очередная встреча людей с амурским тигром попала на видео в Приморье. Полосатую кошку заметили недалеко от дороги в Тернейском районе края накануне нового года.

Судя по видео, люди вели съемку, не выходя из автомобиля и не проявляли по отношению к хищнику агрессии. За что удостоились похвалы от сотрудников Центра «Амурский тигр», опубликовавших видео на странице Центра в Инстаграме.

«Похвалим обе стороны встречи. Люди остаются в машине и контролируют свои эмоции, а тигр дает немножко на себя посмотреть, после чего спокойно удаляется вглубь леса», — пояснили в Центре «Амурскии тигр».

Специалисты отметили, что ничего необычного во встрече людей с хищников в данном месте не видят.

«Эти места считаются одними из самых «тигриных» в Приморье, рядом Сихотэ-Алинский заповедник, так что ничего необычного во встрече нет», - добавили в Центре.