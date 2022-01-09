Погода готовит суровый «сюрприз» для жителей Приморья

В некоторых районах края ожидается до -37 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Примгидромета подготовили прогноз погоды на первую рабочую января 2022 года. Так, по информации метеорологов, вероятность осадков мала, но жителям региона стоит подготовиться к сильным морозам, которые ударят уже ночью с 9 на 10 число.

Во Владивостоке в понедельник, 10 января, ближайшей ночью не ожидается никаких осадков, температура воздуха опустится до -17 градусов, при северном ветре силой 6-14 метров в секунду стоит подготовиться к более холодным ощущениям.

Днем в столице края возможен слабый снег, до -10 градусов, северный ветер разгонится до 13 метров в секунду.

Этой ночью в Приморье не будет осадков, но зато будут сильные морозы: -22...-27 градусов, в горных районах до -37 градусов, на побережье и юго-востоке -15...-20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный – до 11 метров в секунду.

Днем в регионе преимущественно без осадков, вероятность снега совсем маленькая – всего 20 процентов. Температура воздуха составит -11...-16 градусов, на побережье -5...-10 градусов. Скорость ветра останется такой же, как и ночью.

Отметим, что слушатели радио «Комсомольская правда – Владивосток» могут услышать прогноз от главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой в эфире уже в понедельник. Смотреть и слушать программу «Что приморцу хороШоу» можно на YouTube-канале, на сайте радио и волнах 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск).