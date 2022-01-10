«Пошли со мной». В Приморье мужчина потащил за собой ребенка - жители устроили самосуд

Мальчика спас парень, что проходил мимо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке у гостинок по адресу проспект Красного Знамени, 133, мужчина схватил ребенка в подъезде и потащил за собой. Мальчик закричал, к счастью, мимо проходил парень, который вырвал его из рук похитителя. Подозрительную личность сняли на видео, и люди начали узнавать «местную знаменитость», жильцы ближайших домов отмечают, что уже не первый раз этот человек покушается на детей.

Мужчина взял ребенка за руку и со словами «пошли со мной» повел его за собой. Очевидцы пишут, что похититель находился в состоянии опьянения, его не раз замечали на районе с пакетиком с подозрительным веществом. В социальных сетях отмечают, что неравнодушные жители нашли этого человека и попытались свершить самосуд, разбили ему лицо.

Жильцы дома пишут, что до этого инцидента эта же персона пыталась взломать домофон третьего подъезда. Он накинулся на девушку с ребенком, но все обошлось грубым замечанием с ее стороны.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу МВД по Приморскому краю, чтобы узнать дальнейшую судьбу горе-похитителя. В социальных сетях рассказали, что полиция приехала на вызов очень быстро. По данному делу были задержаны два выходца из ближнего зарубежья, предположительно, это те же люди, что попали на видео. Кстати, один из них почему-то был в форме сотрудника ДПС.

- В настоящие время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Задержанные отрицают свою причастность к попытке похищения ребенка. Сообщений граждан, пострадавших от действий вышеперечисленных лиц, в УМВД России по городу Владивостоку не зарегистрировано. Проверка продолжается, - сообщили корреспонденту "КП - Владивосток" в пресс-службе МВД.

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