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10 января 2022 5:20

Ежегодное развлечение и место притяжения блогеров во Владивостоке скоро исчезнет

Ледяной замок возник на Седанке из-за прорванной трубы
Екатерина МАКСИМОВА
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Ледяная сказка на Седанке Фото: Александр Олифиренко

Ледяная сказка на Седанке Фото: Александр Олифиренко

Фото: Предоставлено

Каждый год в пригороде Владивостока у речки Седанка появляется ледяной замок, эта зима не стала исключением. Снежное творение достигло в высоту почти 10 метров, отличная локация для фотографий, которая пускай и не в новинку, но все равно впечатляет приморцев. Удивляет тот факт, что все это сделано не руками человека, а порывами холодной воды из трубы водозавода.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с "Примводоканалом". Желающие сделать впечатляющие кадры, скорее всего уже не успеют попозировать у ледяного дворца, так как на месте аварии уже ведутся ремонтные работы.

Высота ледяного строения более 10 метров Фото: Александр Олифиренко

Высота ледяного строения более 10 метров Фото: Александр Олифиренко

Фото: Предоставлено

- С самого утра люди устраняют проблему. Не могу сказать, когда рабочие все исправят, ведь сначала нужно убрать лед, который образовался, а потом устранить порывы воды, - рассказали представители "Примоводоканала" корреспонденту «КП – Владивосток».

Зимняя сказка на Седанке ежегодно дает знать о себе с 2018 года. Пока одни радуются, что из-за прорыва трубы у них есть возможность полюбоваться неким чудом природы, вторые от этого чуда стараются избавиться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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