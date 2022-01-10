В приморском приюте заживо сгорели коты, спаслась только собака

Во время пожара в медблоке выжила только собака Жужа. Фото: принтскрин видео, instagram.com/tonya.477

В приморском селе Фроловка произошла трагедия. У местной жительницы загорелся медблок, в котором содержались больные животные. Некоторые четвероногие погибли. Об этом сообщила хозяйка приюта Антонина Ковалева в своем Инстаграме. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с женщиной, чтобы узнать о дальнейшей судьбе выживших животных и приюта.

Как рассказала Антонина, точная причина пожара в медблоке неизвестна, но жительница Фроловки предполагает, что не выдержала проводка. К сожалению, в результате возгорания погибли два кота: Марк и Рыжик.

В медблоке были лекарства и животные с тяжелыми заболеваниями. У погибшего Марка было три недуга: лейкоз, кальцивироз и иммунодефицит. Он жил в приюте с мая-июня. Как отметила Антонина, появился он у них в ужасном состоянии, от него исходил трупный запах. А потом кот пошел на поправку, но из-за заболеваний ему нельзя было контактировать с другими животными. Поэтому он постоянно находился на карантине.

Своей деятельностью в Инстаграме Антонина занимается больше года. По ее словам, во Фроловке нет приютов, рентгена и клиник, которые работают круглосуточно. Поэтому всех спасенных животных приходилось везти во Владивосток, Артем или Находку.

- Чаще всего мы брали животных, которых не могли принять фонды. Например, у нас есть Сара, которую хотели съесть, она до сих пор боится людей. Шара начинает трястись, если к ней подходят. А у Жужи, которая выжила при пожаре, есть слепота и эпилепсия, она не может зайти в будку. Хозяйка у нее умерла, саму Жужу сбила машина, а потом ее приютили псевдоволонтеры и издевались над ней.

По рассказам Антонины, многие люди откликнулись на ее информацию в социальных сетях, звонили, чтобы поддержать, и помогли финансово. Представители организации «Друг Рич» также связались с женщиной, предлагали оплатить электрику.

Но волонтер также столкнулась и с негативными высказываниями в свой адрес. По ее словам, некоторые приняли медблок за обычный сарай и решили, что Антонина собирает деньги на его восстановление. Также, как рассказала женщина, люди утверждали, что в приюте обязаны быть пожарные системы и сигнализации.

- Мы не муниципальное учреждение и делаем то, что можем. У людей в принципе неправильное восприятие приюта. Иногда звонят в 9 вечера и говорят: «У меня щенки, девать их некуда. Не возьмете, я их в лес вывезу». Но я обычный человек, и ничто не мешает другим выделить участок для котят или щенят или разместить объявления.

Сейчас, по словам Антонины, в приюте 34 питомца: 22 собаки, 3 щенка и 9 кошек. И пристроить всех очень тяжело. Если раньше, как отметила женщина, животных кто-то брал, то сейчас все переживают кризис из-за пандемии и не могут взять на себя большую ответственность за чужую жизнь.

Женщина признается, что после случившегося не готова вернуться к своей деятельности и хочет отдохнуть. Поэтому она не знает, когда возьмется за восстановление приюта.

- Настал момент, когда надо выдохнуть после этого и искать людей, у которых есть возможность приютить животных. Переживать новые смерти я не хочу. Очень надеюсь, что наши хвостики найдут дом, а у меня появится возможность для небольшого отдыха, новых построек, чтобы помогать животным с новыми силами.

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