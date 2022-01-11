Погода на январь 2022: синоптики предсказывают Приморью сильные морозы и снегопады

В январе температура будет отклонятся от климатических норм в сторону мороза. Фото: Мария ЛЕНЦ

В январе 2022 года жителям Приморья стоит готовиться к холодам. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

- Нельзя сказать, что у нас будет мягкая зима. В крае ожидается умеренно морозная погода. Возможно отклонение от климатической нормы на 2 – 4 градуса в сторону мороза.

На этой неделе жителей Приморья ждет переменчивая погода. Циклон над Японским морем обрушится на край 11 января, а в четверг, 13 января, он уйдет в сторону Тихого океана. Об этом сообщили специалисты портала «Примпогода».

Ночью 11 января на юге Приморья выпал снег, а температура составляла -23…-30°С, в горных районах -31…-36°С, на побережье -13…-20°С. Днем ожидаются снежные осадки во многих частях края, наиболее сильные снегопады будут на востоке. Температура воздуха -12…-17°С, на востоке -6…-11°С.

В среду и четверг, 12 и 13 января, ночью морозы ослабнут, и температура повысится на 5 – 8 градусов. Временами в крае будет идти снег.

В пятницу, 14 января, циклон переместится к Тихому океану, из-за чего в Приморье прекратятся снегопады.

В дальневосточной столице 11 января облачная погода, временами ожидается снег и сильные порывы ветра. Минимальные значения температур -14…-17°С, максимальные -11…-14°С.

После 11 числа до самого конца рабочей недели осадки прекратятся. Самым холодным днем, по мнению синоптиков, станет среда, 12 января: температура ночью -17…-20°С, днем -12...-15°С.

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